Китай ввел санкции против США: почему это повлияет на поставку оружия Украине

Китай ввел санкции против американского производителя беспилотников Skydio, ограничив поставки ключевых компонентов, в том числе аккумуляторов, из-за поддержки США для Тайваня. Это усложнило поставки дронов Skydio для Украины, а компания теперь ищет новых поставщиков при поддержке США.

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Об этом пишет Financial Times. 11 октября 2024 года Китай ввел санкции против Skydio, запретив китайским производителям поставлять американской компании компоненты, жизненно необходимые для производства дронов.

Санкции, в частности, заблокировали поставки аккумуляторов от единственного на тот момент китайского поставщика, Dongguan Poweramp (дочерней компании японской корпорации TDK), прекратившего сотрудничество со Skydio по требованию китайских властей. Как следствие, компания была вынуждена ограничить поставки дронов своим клиентам, сокращая количество аккумуляторов в каждой поставке.

Под влиянием санкций Skydio начала активный поиск альтернативных поставщиков в Азии, в частности на Тайване. Исполнительный директор компании Адам Брай обратился за помощью в администрацию США, встретившись с заместителем государственного секретаря Куртом Кэмпбеллом и другими представителями правительства для обсуждения путей разрешения кризиса. Кроме того, американские официальные лица связались с азиатскими партнерами для поддержки Skydio в процессе диверсификации цепочек снабжения.

Санкции, коснувшиеся Skydio, осветили риски зависимости от китайских поставщиков для американских технологических компаний. Китайские власти, по словам источников Financial Times, неоднократно предупреждали о возможности применения экономических рычагов в ответ на поддержку США для Тайваня. В частности, это явилось примером для индустрии дронов, демонстрируя, что Пекин может использовать цепочки поставок как инструмент влияния для продвижения своих стратегических интересов.

Skydio остается ключевым поставщиком дронов для украинских военных, передав более тысячи беспилотников для сбора разведданных. Компания разработала новую модель X10, успешно прошедшую тесты на устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы и заказанную Украиной в значительном количестве для документирования военных преступлений РФ. В условиях блокировки поставок Skydio вынуждена минимизировать объемы дронов для Украины, что может повлиять на темпы получения дронов украинскими защитниками.

Параллельно с этими событиями Конгресс США рассматривает законопроект, который может запретить использование китайских дронов DJI. Это создает дополнительные вызовы для индустрии дронов, где доминирует китайский производитель DJI. Skydio рассматривается как единственный конкурент DJI в США, и американские чиновники поддерживают усилия Skydio как часть стратегии по диверсификации поставок и укреплению независимости от Китая.

Skydio не ожидает поставок от новых партнеров до весны, что сохраняет угрозу перебоев в производстве. Учитывая важность безопасности и обороны, усилия Skydio, правительства США и азиатских партнеров направлены на обеспечение компании новыми источниками компонентов, но это требует времени и существенных усилий.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, США ввели санкции против около 400 человек и организаций, помогающих России в поставках передовых технологий и оборудования. В обновленный список попали представители 17 стран – в частности, из Китая, Индии, Малайзии, Таиланда, Турции и ОАЭ.

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