США и Россия провели переговоры по содействию со стороны Америки в восстановлении продаж газа из РФ в Европу, где среди прочего обсудили покупку американскими инвесторами трубопровода в Украине или российских газопроводов "Северные потоки". В России эту информацию отрицают.

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Как сообщают росСМИ, замглавы МИД РФ Сергей Рябков не подтвердил сообщения о том, что РФ и США обсуждают возобновление поставок российского газа в Европу. "Тематика экономического характера, она в наших контактах фигурирует, но это сегодня не главное. Ключевые вопросы другие. Я не исключаю обсуждения никаких тем экономических, но пока это на уровне зондажа", – сказав Рябков.

Ранее источники Reuters сообщили, что определение роли РФ на европейском газовом рынке может помочь закрепить мирное соглашение со страной-агрессором. Хотя Россия значительную долю доходов от рынка энергоресурсов Евросоюза (ее доля сократилась с 40% до 19%), некоторые страны продолжают их покупать. В частности Венгрия и Словакия получают газ через трубопровод "Турецкий поток", а Бельгия, Франция, Нидерланды и Испания – преимущественно в виде СПГ (сжиженного природного газа). Но после заключения мирного соглашения в РФ могут вернуться еще больше покупателей, считают некоторые представители отрасли.

Некоторые дипломатические источники считают, что участие Вашингтона может помочь склонить противников возобновления поставок газа во многих странах Европы. Кроме того, это может быть полезно и Вашингтону, который сможет определенным образом контролировать объемы российского газа, идущего в Европу, поскольку Америка и сама играет важную роль на рынке СПГ в ЕС.

Некоторые источники подтвердили, что этот вопрос в рамках мирных переговоров по Украине обсуждали главный кремлевский переговорщик Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время его очередного визита в Москву. У последнего отказались комментировать эту информацию.

"Сейчас таких обсуждений нет", – заявили в Фонде прямых инвестиций России, который возглавляет Дмитриев. Впрочем, ранее представитель главаря РФ Дмитрий Песков подтвердил, что "Газпром" рассмотрит возможность продажи газа Европе, если новый владелец возьмет под контроль газовую сеть между Россией и Европой.

Одним из вопросов, который обсуждали США и Россия, покупка американскими инвесторами газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", ГТС Украины или доли в "Газпроме". Или же американские фирмы могут выступить посредниками, покупая газ у "Газпрома" и продавая его Европе.

В Европейской комиссии это отказались комментировать, но ее президент Урсула фон дер Ляйен ранее назвала возвращение к поставкам энергоносителей из РФ "исторической ошибкой". Кроме того, в ЕС уже приняли решение до конца 2027 года полностью прекратить поставки российского газа.

"Некоторые до сих пор говорят, что нам следует снова открыть кран российского газа и нефти. Это была бы ошибка исторического масштаба, и мы никогда этого не допустим, чтобы это произошло. Россия неоднократно доказывала, что она не является надежным поставщиком", – сказала фон дер Ляйен в Европарламенте 7 мая.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Венгрия и Словакия предсказуемо выступили против инициативы REPowerEU, предусматривающей прекращение импорта российских энергоносителей до конца 2027 года. Две страны Европейского Союза обещают не поддерживать эту программу и жалуются на возможные огромные убытки из-за отказа от российских газа, нефти и ядерной энергии.

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