Подозреваемые в подрыве " Северных потоков " установлены. Диверсия по газопроводам состоялась еще в сентябре 2022 года.

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Об этом заявил генеральный прокурор Германии Йенс Роммель в интервью Spiegel. Он также рассказал, что были установлены личности двух подозреваемых в произошедшем.

В то же время Роммель добавил, что по этому делу предстоит еще многое сделать. За эти два года немецкое следствие продвинулось в расследовании дела.

"Личности двух подозреваемых нам уже удалось установить. Но, по моему мнению, это успех, которого не следовало ожидать в самом начале", – пояснил чиновник.

Роммель также рассказал, что продолжаются усилия по выявлению других причастных лиц и мотивов совершенного преступления.

Вдобавок генеральный прокурор уточнил, что следствие основывается на инциденте с повреждением газопроводов, которые должны играть важную роль в обеспечении поставки газа в Германию.

"Это была большая атака на энергоснабжение нашей страны, способная дестабилизировать местную экономику и общество вне зависимости от политической классификации", – резюмировал Роммель.

В начале ноября немецкий подводный археолог Свен Томас заявил, что подрыв подводных газопроводов "Северные потоки" силами нескольких "украинских диверсантов" с яхты "Андромеда" практически было невозможно осуществить. А расследование преступления допустило ряд ошибок.

Ранее кандидат в президенты США, бывший глава этого государства Дональд Трамп отреагировал на критику оппонентов, говоривших о его связях с РФ. Тех, кто считает его "другом России", он назвал "больными". Как доказательство обратного Трамп упомянул о газопроводе "Северный Поток-2", отметив, что именно он остановил строительство этого важного для России проекта.

Как сообщал OBOZ.UA

– В генпрокуратуре Польши заявили, что не нашли этого человека по адресу его проживания на польской территории. Он уехал из Польши в Украину еще в начале июля.

– В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск пристыдил сторонников расследования подрыва российского газопровода "Северный поток". Он порекомендовал им не поднимать шум.

– Вообще подрыв "Северного потока" обрастает легендами и кажется протестом "новой" Европы против "старой". После того как Запад буквально сняли с российской газовой иглы, ЕС ментально изменил отношение к российской войне, пишет шеф-редактор OBOZ.UA Орест Сохар.

– Между прочим, страховщики решили не платить России за подорванный "Северный поток". Компании в суде объяснили, что полисы не покрывали риски военных действий или диверсий.

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