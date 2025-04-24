"Северный поток-2" рассорил правительство Трампа: в Politico узнали, кто сильнее всех хочет восстановить российскую "трубу"

В рамках дискуссий по прекращению войны между Россией и Украиной в администрации президента США Дональда Трампа обсуждают отмену санкций в отношении российского газопровода "Северный поток-2" и, возможно, других российских активов в Европе. Впрочем, голоса в Белом доме по этому поводу разделились.

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Об этом сообщает POLITICO, ссылаясь сразу на несколько ознакомленных источников. Следует отметить, что санкции в отношении "Северного потока-2" были введены именно в первую каденцию Трампа – его преемник Джо Байден сначала их отменил, но с началом полномасштабного вторжения РФ в 2022 году возобновил.

Это будет означать значительный дипломатический переворот для России и серьезную уступку со стороны Трампа. Главным сторонником отмены санкций источники называют спецпредставителя Белого дома Стива Виткоффа – он уже поручил своей команде составить список всех санкций, наложенных Соединенными Штатами на энергетическую отрасль России. Поэтому некоторые в Белом доме считают, что Россия ввела Виткоффа в заблуждение относительно масштабов экономических возможностей для США в восстановлении деловых связей с Россией.

Впрочем, Виткофф и госсекретарь Марко Рубио опубликовали совместное заявление, в котором отрицали обсуждение ослабления санкций. Они назвали публикацию в СМИ "совершенно вымышленной и безответственной" и призвали POLITICO снять ее с публикации. Также Рубио назвал это выдумкой в своем микроблоге Х.

"Это неправда. Никто из нас не имел никаких разговоров о снятии санкций с России в рамках мирного соглашения с Украиной", – говорится в заявлении.

Стоит отметить, что во время своего первого срока и во время президентской кампании Трамп активно критиковал Северный поток, а также Байдена за отказ от санкций в отношении проекта в 2021 году, даже несмотря на то, что он потом их возобновил.

Другие источники СМИ утверждают, что идея снятия санкций с страны-агрессорки пока не нашла широкой поддержки в Белом доме. Кроме того, Марко Рубио даже пытался этому помешать. Также против выступил председателя Совета по энергетическому доминированию Белого дома и по совместительству министр внутренних дел Даг Бургум.

"В Белом доме существует внутренняя дискуссия между людьми, которые доминируют в сфере энергетики – Бургумом, который хочет иметь рынки для американского СПГ, – и Виткоффом, который хочет быть ближе к России", – пояснил собеседник журналистов. Он подчеркнул, что возвращение России статуса главного поставщика энергоресурсов.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в марте СМИ узнали о начале секретных переговоров по возобновлению поставок в ФРГ российского газа. В них принимает участие посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл, несколько раз неофициально приезжавший в Швейцарию для обсуждения соответствующего соглашения.

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