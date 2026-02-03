Конец экспансии бизнеса РФ за рубежом: потеряны активы на десятки миллиардов долларов

Российский нефтегазовый гигант "Лукойл" продал свою дочернюю компанию LUKOIL International GmbH, владеющую всеми его зарубежными активами стоимостью $22 млрд. Это стало концом экспансии российского частного бизнеса за рубежом.

Об этом сообщили в Службе внешней разведки Украины, отмечая, что зарубежный портфель компании перешел к американскому инвестфонду Carlyle Group. Сделку в ведомстве назвали самым показательным сигналом деградации международного бизнеса России с начала полномасштабной войны против Украины.

Ранее свои зарубежные активы потеряли и другие российские энергетические компании, а также банки и государственные корпорации. В частности:

" Газпром ": Германия передала под внешнее управление, а затем национализировала потерял Gazprom Germania , стоимость которого составляла $8,4 млрд, а Польша лишила концерн контроля над Europol Gaz , оператором польского участка газопровода "Ямал – Европа" – в 2023 году он полностью перешел под контроль государственной Orlen;

": Германия передала под внешнее управление, а затем национализировала потерял , стоимость которого составляла $8,4 млрд, а Польша лишила концерн контроля над , оператором польского участка газопровода "Ямал – Европа" – в 2023 году он полностью перешел под контроль государственной Orlen; " Роснефть " в 2022 году потеряла контроль над Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing с суммарной оценкой около $7 млрд, вместе с долями в трех немецких НПЗ;

" в 2022 году потеряла контроль над и с суммарной оценкой около $7 млрд, вместе с долями в трех немецких НПЗ; польские активы " Новатэк " – Novatek Green Energy – в 2025 году выкупила компания Barter;

" – – в 2025 году выкупила компания Barter; Сбербанк продал или ликвидировал все европейские активы – от Швейцарии до Австрии, потерял банк в Украине и вышел из Казахстана;

продал или ликвидировал все европейские активы – от Швейцарии до Австрии, потерял банк в Украине и вышел из Казахстана; ВТБ после блокирующих санкций США потерял контроль над подразделениями в Великобритании, Германии и на Кипре;

после блокирующих санкций США потерял контроль над подразделениями в Великобритании, Германии и на Кипре; Альфа-банк остался без Amsterdam Trade Bank в Нидерландах и без украинского Sense Bank , национализированного в 2023 году;

остался без в Нидерландах и без украинского , национализированного в 2023 году; РЖД продала 75% в GEFCO ;

продала 75% в ; "Росатом" потерял финский проект Hanhikivi-1.

"Совокупно эти потери фиксируют системный провал международных амбиций российского бизнеса", – объясняют в СВРУ.

Россию накрыло цунами дефолтов

В 2025 году Россия столкнулась с рекордной волной дефолтов бизнеса с начала полномасштабной войны против Украины – они затронули 48 компаний, из которых 36 ранее считались надежными. То есть проблемы настигли большинство фирм, которые не демонстрировали признаков возможного упадка.

Основной причиной стал рост стоимости рефинансирования займов: компаниям, которые набрали долги в 2020-2021 годах под 13-15%, в 2024-2025-м пришлось перекредитовываться под 26-35%. Дорогое рефинансирование старого долга и рост просрочек по дебиторской задолженности привели к кассовым разрывам.

Как прогнозируется, в 2026 году волна дефолтов на долговом рынке не только продолжится, но и увеличится. По ожиданиям, рост составит 10-20%.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, крупный бизнес России заявил о наступлении сильнейшего кризиса в промышленности с 1998 года. Причин этому есть несколько: ужесточение санкций, повышение процентных ставок по кредитам и резкое замедление экономики после военного бума, когда государство влило десятки триллионов рублей в мегапроекты и оборонные предприятия.

