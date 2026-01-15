В России рекордная волна дефолтов: бизнес не справляется с давлением

Россия столкнулась с рекордной волной дефолтов бизнеса с начала полномасштабной войны против Украины. В 2025 году дефолты и принудительные реструктуризации по выпускам облигаций и цифровых финансовых активов произошли сразу в 48 компаниях.

Видео дня

При этом, сообщают росСМИ, 36 из них ранее считались надежными. Т.е. проблемы настигли подавляющее большинство фирм, которые не демонстрировали признаков возможного упадка.

"Основной причиной стал рост стоимости рефинансирования займов: компаниям, набравшим долги в 2020-2021 годах под 13-15%, в 2024-2025-х пришлось перекредитовываться под 26-35%... Дорогое рефинансирование старого долга и рост просрочек по дебиторской задолженности привели к кассовым разрывам", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: даже снижение рыночных доходностей облигаций к концу 2025 года до 27,5-29% не решило проблему. Ведь в сегменте высокодоходных облигаций:

Ставки все равно были запредельными.

Инвесторы ужесточили отбор заемщиков.

Дефолты в России будут продолжаться

В целом, акцентируется, волна дефолтов бизнеса в 2025 году стала самой высокой в России за все время полномасштабной войны против Украины. Так:

В 2024 году затруднения с выплатами по бондам имели место у 25 компаний.

В 2023-м – у 27.

В 2022-м – у 32.

В то же время, прогнозируется, в 2026 году волна дефолтов на долговом рынке не только продолжится, но и увеличится. По ожиданиям, рост составит 10-20%.

"Риск смещается из единичных кейсов в системные. Растет вероятность дефолтов у более крупных заемщиков, а средний размер проблемных выпусков со временем может увеличиться", – констатировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, крупный бизнес России заявил о наступлении сильнейшего кризиса в промышленности с 1998 года. Причин этому несколько: ужесточение санкций, повышение процентных ставок по кредитам и резкое замедление экономики после военного бума, когда государство влило десятки триллионов рублей в мегапроекты и оборонные предприятия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!