В России рекордная волна дефолтов: бизнес не справляется с давлением
Россия столкнулась с рекордной волной дефолтов бизнеса с начала полномасштабной войны против Украины. В 2025 году дефолты и принудительные реструктуризации по выпускам облигаций и цифровых финансовых активов произошли сразу в 48 компаниях.
При этом, сообщают росСМИ, 36 из них ранее считались надежными. Т.е. проблемы настигли подавляющее большинство фирм, которые не демонстрировали признаков возможного упадка.
"Основной причиной стал рост стоимости рефинансирования займов: компаниям, набравшим долги в 2020-2021 годах под 13-15%, в 2024-2025-х пришлось перекредитовываться под 26-35%... Дорогое рефинансирование старого долга и рост просрочек по дебиторской задолженности привели к кассовым разрывам", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: даже снижение рыночных доходностей облигаций к концу 2025 года до 27,5-29% не решило проблему. Ведь в сегменте высокодоходных облигаций:
- Ставки все равно были запредельными.
- Инвесторы ужесточили отбор заемщиков.
Дефолты в России будут продолжаться
В целом, акцентируется, волна дефолтов бизнеса в 2025 году стала самой высокой в России за все время полномасштабной войны против Украины. Так:
- В 2024 году затруднения с выплатами по бондам имели место у 25 компаний.
- В 2023-м – у 27.
- В 2022-м – у 32.
В то же время, прогнозируется, в 2026 году волна дефолтов на долговом рынке не только продолжится, но и увеличится. По ожиданиям, рост составит 10-20%.
"Риск смещается из единичных кейсов в системные. Растет вероятность дефолтов у более крупных заемщиков, а средний размер проблемных выпусков со временем может увеличиться", – констатировали аналитики.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, крупный бизнес России заявил о наступлении сильнейшего кризиса в промышленности с 1998 года. Причин этому несколько: ужесточение санкций, повышение процентных ставок по кредитам и резкое замедление экономики после военного бума, когда государство влило десятки триллионов рублей в мегапроекты и оборонные предприятия.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!