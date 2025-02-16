Конец эпохи дешевой недвижимости в Украине: почему цены растут и что будет дальше
Цены на недвижимость в Украине будут оставаться высокими из-за инфляции, роста себестоимости строительства и отложенного спроса, а значительного удешевления ждать не стоит. Единственный возможный период незначительного снижения цен – краткосрочные коррекции рынка после окончания войны и стабилизации экономики.
Об этом рассказала риелтор Оксана Савула. После начала полномасштабного вторжения многие ожидали, что рынок недвижимости испытывает значительный спад. Однако несколько ключевых факторов не позволили ценам упасть.
- инфляция и девальвация гривны;
Из-за нестабильности на финансовых рынках люди ищут надежные способы сохранности своих средств. Недвижимость традиционно считается одним из лучших активов для инвестиций, поэтому многие украинцы вкладывают деньги именно в квадратные метры.
- восстановление спроса;
Миллионы внутренне перемещенных лиц ищут новое жилье. Люди, потерявшие свои дома из-за войны, нуждаются в новых помещениях, что стимулирует спрос на жилье в более безопасных регионах страны.
- рост себестоимости строительства;
Основная причина, почему квартиры не дешевеют – подорожание строительства. Среди главных факторов это дефицит строительных материалов и рост цен на импорт. Снижать цены застройщикам просто невыгодно.
- отложенный спрос.
После первых месяцев войны многие откладывали покупку жилья, ожидая стабилизацию ситуации. Но теперь, понимая, что война может длиться долго, люди возвращаются на рынок и спрос начинает расти.
Есть ли еще возможность купить жилье подешевле
Несмотря на общую тенденцию к удорожанию, некоторые варианты выгодной покупки еще остаются. А именно:
- вторичный рынок в непопулярных районах – владельцы, которым срочно нужны деньги, могут делать скидки;
- жилье в недостройках – на ранних этапах застройщики могут предлагать более низкие цены;
- квартиры в городах с низким спросом – в некоторых регионах цены остаются стабильными или даже немного снижаются.
Однако такие возможности постепенно исчезают, поскольку общий рынок недвижимости движется в сторону удорожания. Ожидать существенного падения цен не стоит. Есть три возможных сценария развития рынка недвижимости:
- оптимистический сценарий (стабильный рост): после войны экономика восстанавливается, инвесторы возвращаются, покупательная способность растет. В таком случае стоимость жилья будет продолжать повышаться, особенно в больших городах;
- реалистичный сценарий (колебания, но общая тенденция роста): рынок недвижимости проходит через периоды коррекции, когда цены могут немного снижаться или стабилизироваться, но в долгосрочной перспективе стоимость жилья все равно будет расти;
- пессимистический сценарий (экономические потрясения и стагнация рынка): при глубоком экономическом кризисе или значительном снижении доходов населения возможно временное замедление рынка. Однако, существенного падения цен даже в таком случае не будет, ведь стоимость строительства остается высокой.
Что советуют эксперты
- ждать удешевления недвижимости – бесполезно: если вы можете купить жилье сейчас – лучше сделать это в ближайшее время, поскольку дешевле уже не будет;
- рассматривать варианты инвестиций в новостройки: застройщики еще могут предлагать скидки на ранних этапах строительства, что дает шанс приобрести жилье выгоднее;
- обращать внимание на вторичный рынок: если у вас есть возможность найти продавца, которому срочно нужны деньги, вы можете получить хорошую цену.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине налог на недвижимость в 2025 году придется заплатить всем владельцам крупной недвижимости. "Большая" в понимании Налогового кодекса – это квартира от 60 квадратов и дом от 120 квадратов.
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