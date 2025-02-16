Конец эпохи дешевой недвижимости в Украине: почему цены растут и что будет дальше

Цены на недвижимость в Украине будут оставаться высокими из-за инфляции, роста себестоимости строительства и отложенного спроса, а значительного удешевления ждать не стоит. Единственный возможный период незначительного снижения цен – краткосрочные коррекции рынка после окончания войны и стабилизации экономики.

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Об этом рассказала риелтор Оксана Савула. После начала полномасштабного вторжения многие ожидали, что рынок недвижимости испытывает значительный спад. Однако несколько ключевых факторов не позволили ценам упасть.

инфляция и девальвация гривны;

Из-за нестабильности на финансовых рынках люди ищут надежные способы сохранности своих средств. Недвижимость традиционно считается одним из лучших активов для инвестиций, поэтому многие украинцы вкладывают деньги именно в квадратные метры.

восстановление спроса;

Миллионы внутренне перемещенных лиц ищут новое жилье. Люди, потерявшие свои дома из-за войны, нуждаются в новых помещениях, что стимулирует спрос на жилье в более безопасных регионах страны.

рост себестоимости строительства;

Основная причина, почему квартиры не дешевеют – подорожание строительства. Среди главных факторов это дефицит строительных материалов и рост цен на импорт. Снижать цены застройщикам просто невыгодно.

отложенный спрос.

После первых месяцев войны многие откладывали покупку жилья, ожидая стабилизацию ситуации. Но теперь, понимая, что война может длиться долго, люди возвращаются на рынок и спрос начинает расти.

Есть ли еще возможность купить жилье подешевле

Несмотря на общую тенденцию к удорожанию, некоторые варианты выгодной покупки еще остаются. А именно:

вторичный рынок в непопулярных районах – владельцы, которым срочно нужны деньги, могут делать скидки;

– владельцы, которым срочно нужны деньги, могут делать скидки; жилье в недостройках – на ранних этапах застройщики могут предлагать более низкие цены;

– на ранних этапах застройщики могут предлагать квартиры в городах с низким спросом – в некоторых регионах цены остаются стабильными или даже немного снижаются.

Однако такие возможности постепенно исчезают, поскольку общий рынок недвижимости движется в сторону удорожания. Ожидать существенного падения цен не стоит. Есть три возможных сценария развития рынка недвижимости:

оптимистический сценарий (стабильный рост): после войны экономика восстанавливается, инвесторы возвращаются, покупательная способность растет. В таком случае стоимость жилья будет продолжать повышаться, особенно в больших городах;

после войны экономика восстанавливается, инвесторы возвращаются, покупательная способность растет. В таком случае стоимость жилья будет продолжать повышаться, особенно в больших городах; реалистичный сценарий (колебания, но общая тенденция роста): рынок недвижимости проходит через периоды коррекции, когда цены могут немного снижаться или стабилизироваться, но в долгосрочной перспективе стоимость жилья все равно будет расти;

рынок недвижимости проходит через периоды коррекции, когда цены могут немного снижаться или стабилизироваться, но в долгосрочной перспективе стоимость жилья все равно будет расти; пессимистический сценарий (экономические потрясения и стагнация рынка): при глубоком экономическом кризисе или значительном снижении доходов населения возможно временное замедление рынка. Однако, существенного падения цен даже в таком случае не будет, ведь стоимость строительства остается высокой.

Что советуют эксперты

ждать удешевления недвижимости – бесполезно: если вы можете купить жилье сейчас – лучше сделать это в ближайшее время, поскольку дешевле уже не будет;

если вы можете купить жилье сейчас – лучше сделать это в ближайшее время, поскольку дешевле уже не будет; рассматривать варианты инвестиций в новостройки: застройщики еще могут предлагать скидки на ранних этапах строительства , что дает шанс приобрести жилье выгоднее;

застройщики еще могут предлагать , что дает шанс приобрести жилье выгоднее; обращать внимание на вторичный рынок: если у вас есть возможность найти продавца, которому срочно нужны деньги, вы можете получить хорошую цену.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине налог на недвижимость в 2025 году придется заплатить всем владельцам крупной недвижимости. "Большая" в понимании Налогового кодекса – это квартира от 60 квадратов и дом от 120 квадратов.

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