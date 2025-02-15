Украинцы в 2025-м должны заплатить налог на квартиры, которые давно купили: сколько и за что

В Украине налог на недвижимость в 2025-м придется заплатить всем собственникам большой недвижимости. "Большая" в понимании Налогового кодекса – это квартира от 60 квадратов и дом от 120 квадратов. Если есть и квартира, и дом, то две эти цифры суммируются (т.е. большой будет считаться площадь от 180 квадратов).

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Кроме того, если квартира имеет площадь более 200 квадратов, а дом – более 600 квадратов, то нужно платить фиксированный налог в 25 тысяч. грн в год. Налог уплачивается в местный бюджет. К примеру, за квартиру во Львове налог получает львовский бюджет, а за недвижимость в Запорожье – запорожский.

Местные советы имеют полномочия пересматривать размер налога и даже норму по недвижимости. В Налоговом кодексе установлены ограничения: нельзя требовать налог за квартиру до 60 квадратов и дом до 120 квадратов, при этом за каждый "лишний квадрат" максимальная ставка налога не может быть выше 1,5% минималки.

В 2025 году украинцы будут платить налог на недвижимость за 2024-й. По состоянию на 1 января 2024-го минималка была на уровне 7100 грн, следовательно, максимальная ставка налога – 106,5 грн за каждый "лишний квадрат".

К примеру, если вы имеете в собственности квартиру площадью 100 квадратов, то вам придется платить за площадь до 40 квадратов. При этом максимально вы заплатите 4260 грн. Однако сумма также будет зависеть и от того, какое решение о размере налога приняли местные власти.

К примеру, в Киеве действует ставка налога в размере 1,5% (то есть 106,5 грн). Платить придется за квартиры площадью от 60 квадратов и дома – от 120 квадратов. Во Львове применяют меньшую ставку – всего 1% за каждый лишний квадратный метр недвижимости. Такая же ставка и в Одессе.

При этом в Кропивницком будут применять ставку в размере всего 0,5% минималки. То есть 35,5 грн за каждый лишний квадратный метр. Местные власти не заинтересованы устанавливать слишком низкую ставку, потому что это может привести к сокращению поступлений в бюджет.

"Размер налога исчисляется по ставке 0,5% от размера минимальной заработной платы по состоянию на 1 января за квадратный метр, в частности: физические лица заплатят за 2024 год, учитывая размер минимальной зарплаты по состоянию на 01.01.2024, 7100 гривен. За каждый дополнительный квадратный метр необходимо оплатить 35,5 грн", – говорится в сообщении Кропивницкого городского совета.

Однако стоит отметить, что если ваша квартира разделена на доли, например между членами семьи, то "норма" применяется для каждого отдельно. К примеру, если квартира имеет площадь 150 квадратов, однако ею в равных долях владеют три члена семьи, платить налог не надо. Ведь "норма" для троих владельцев составляет 180 квадратов (по 60 квадратов на каждого).

в 2022-м (платили за 2021-й) – 190 грн за квадрат

в 2023-м (за 2022-й) – 97,5 грн за квадрат

в 2024-м (за 2023-й) – 100,5 грн за квадрат

в 2025-м (за 2024-й) – 106,5 грн за квадрат

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