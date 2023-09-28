Компания украинского олигарха получила от госкомпании миллионы на сериал: это не первый случай их сотрудничества

Госпредприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины", которой принадлежат телеканалы "Дом" и FREEДOM, потратит почти 17 млн грн на производство сериала "Вглыб кроличей норы". Получит же деньги компания, которая входит в группу олигарха Виктора Пинчука, а он сам числится среди ее конечных бенефициаров.

Объявление о тендере размещено в системе Prozorro. Согласно ему, торги прошли в неконкурентной борьбе – победившая компания "Прокино" была единственным участником и ни на гривню не снизила цену.

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Более того, ранее "Прокино" уже выигрывала тендер от "Мультимедийной платформы иновещания Украины" на производство сериала "Одна семья". На это она получила 8 млн грн, а торги тоже прошли в неконкурентной борьбе.

Сама же компания, по данным YouControl, входит в группу "Истван" олигарха Виктора Пинчука.

А указанный ею контактный номер телефона совпадает з контактами "Нового канала" из орбиты того же Пинчука.

Как и адрес местонахождения юрлица.

Сам же олигарх числится среди конечных бенефициаров "Прокино".

Украинцы протестуют

В то же время решение "Мультимедийной платформы иновещания Украины" потратить 17 млн грн на сериал вызвало негодование среди украинцев. В частности, в обращении к Госаудитслужбе на Prozorro один из пользователей системы называет происходящее криминалом и требует передать эти деньги на оборону Украины.

"Требую остановить этот криминал во время войны. Средства должны идти на обороноспособность страны. Это деньги налогоплательщиков. Требую остановить процедуру и перенаправить на военные цели, закупку средств защиты, медицинских средств для нужд ВСУ", – говорится в его обращении.

Ответа от Госаудитслужбы пока нет.

Что говорят в "Мультимедийной платформе иновещания Украины"

Ранее же, комментируя закупку 12 сериалов на почти 100 млн грн, "Мультимедийная платформа иновещания Украины" заявляла, что производство украинского аудиовизуального контента различных жанров – "это не вопрос "развлечения", а вопрос национальной информационной и культурной безопасности, сверхважный для развития креативной независимости и противодействия вражеской пропаганде, а также вопрос поддержки ментального здоровья нации".

Кроме того, там указывали, что в госбюджете на 2023 год были предусмотрены средства на поддержку производства украинских сериалов. Которое с началом полномасштабного вторжения полностью остановилось и "до сих пор почти не восстановилось из-за нехватки средств".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Мультимедийная платформа иновещания Украины" также потратит 32,7 млн грн на создание сериалов о семейной жизни. Что также вызвало недовольство украинцев.

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