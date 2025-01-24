Клиентам украинского банка прекратили возвращать вклады: что произошло

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) с 23 января временно приостановил выплаты денег вкладчикам АО "Коммерческий инвестиционный банк" ("Коминвестбанк"), который находится в процессе ликвидации. Среди причин – необходимость завершения полного технологического цикла формирования перечня вкладчиков временным администратором банка.

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Об этом сообщили в самом Фонде. Там отметили: также выплаты приостановили из-за необходимости финализации мероприятий, связанных с проведением конкурса по выводу банка с рынка.

"Информация о результатах проведенного конкурса, выбранный способ вывода АО "Коминвестбанк" с рынка и порядок получения вкладчиками банка своих средств будут обнародованы дополнительно на вебсайте Фонда и банка. А также на странице Фонда в социальной сети Facebook", – говорится в сообщении.

Там отметили: справочную информацию можно получить на горячей линии ФГВФЛ – по номерам 0 800 105 800, +38 044 333 36 55. А также в самом "Коминвестбанке" – по номеру +38 (0312) 61 98 04.

Почему "Коминвестбанк" ликвидируют

Ранее НБУ признал "Коминвестбанк" неплатежеспособным. Причиной стало не приведение банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства – в т. ч. нормативно-правовых актов Национального банка.

Как рассказали в Нацбанке, в августе-2024 правление регулятора отнесло "Коминвестбанк" к категории проблемных. Основанием для такого решения стало осуществления им "рисковой деятельности, представляющей угрозу интересам вкладчиков или других кредиторов".

Выявлено же это, подчеркивается, было по ряду признаков. В частности:

Ненадлежащей организацией системы внутреннего контроля, включая систему управления рисками".

Недостаточностью доходов.

Это, отмечается, создавало риск уменьшения регулятивного капитала банка.

Нарушением установленных Национальным банком пруденциальных нормативов капитала.

Выявлением систематического представления и обнародования недостоверной информации и отчетности в целях сокрытия реального финансового положения банка.

Позже была запущена процедура вывода с рынка "Коминвестбанка". Для этого в учреждении была введена временная администрация.

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