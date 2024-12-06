В Украине ликвидируют банк: вернут ли вкладчикам деньги

В Украине запустили процедуру вывода с рынка АО "Коммерческий инвестиционный банк" ("Коминвестбанк"). Для этого в учреждении была введена временная администрация. Впрочем, вкладчикам этого учреждения ничего не грозит – каждый из них получит возмещение в полном размере вклада, включая проценты.

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Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ). Там отметили:

Временная администрация будет действовать в банке 1 месяц – с 6 декабря 2024 года по 5 января 2025 года (включительно).

Временным администратором назначена начальник отдела введения временной администрации управления раннего реагирования департамента дистанционного и инспекционного мониторинга деятельности банков ФГВФЛ Ирина Штогрина.

При этом подчеркивается: о времени и порядке выплат вкладчикам "Коминвестбанка" будет сообщено дополнительно. Информация будет размещена на:

официальном сайте Фонда;

сайте "Коминвестбанка";

в отделениях банка.

Что будет с деньгами вкладчиков банка

Ранее НБУ признал "Коминвестбанк" неплатежеспособным. Причиной стало неприведение банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства – в т. ч. нормативно-правовых актов Национального банка.

Впрочем, отметили в НБУ, вкладчикам этого учреждения ничего не грозит. Каждый из них получит возмещение в полном размере вклада, включая проценты.

Однако возможны исключения. Они предусмотрены ч. 4 ст. 26 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

"В целом возможная сумма выплаты гарантированной суммы вкладчикам АО "Коминвестбанк" по состоянию на 21 ноября 2024 года составляет 432 млн грн. По состоянию на 4 декабря 2024 года объем высоколиквидных активов банка, учитывая ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа. – Ред.) и депозитные сертификаты, составляет 890 млн грн", – рассказали в НБУ.

Вместе с тем признание "Коминвестбанка" неплатежеспособным не угрожает и банковской системе в целом. Дело в том, что, по данным НБУ, по состоянию на 1 ноября 2024 года доля учреждения на рынке составила 0,04% всех активов платежеспособных банков.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Фонд гарантирования вкладов физлиц намерен продать активы "Проминвестбанка", который находится в процессе ликвидации. Продажа назначена на 16 декабря и пройдет в формате аукциона. Стартовая цена – 7,6 млрд грн.

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