В Украине выставили на продажу крупный госбанк: озвучено название

Украина готова рассматривать продажу государственного Сенс Банка. А также приватизацию доли "Укрнефти".

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Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко, передает Forbes. Она отметила: целью государства является оставить в своем управлении "только стратегические предприятия".

"Мы готовы приватизировать Сенс Банк, а также рассмотреть продажу крайне нуждающейся модернизации доли "Укрнафты". ... Там, где частный сектор может эффективно восстановить и модернизировать убыточные компании, должен работать рынок", – говорится в сообщении.

При этом она подчеркнула: также в рамках государственно-частного партнерства Украина рассматривает возможность концессии черноморского порта. И интерес к этому, по словам Свириденко, уже виден "как на внутреннем рынке, так и от международных инвесторов".

В целом же, госбанков в Украине 7. Таковыми являются:

ПриватБанк;

Ощадбанк;

Укрексимбанк;

Укргазбанк;

Сенс Банк;

PIN банк;

Мотор-Банк.

Это позволяет государству контролировать более 50% банковского рынка. Что очень много – согласно международному опыту, следует ограничиваться не более чем 25%.

Впросем, большую часть госбанков намерены отправить на приватизацию. Как сообщил осенью 2024 года премьер-министр Денис Шмыгаль, продавать точно не собираются только Ощадбанк и Укрэксимбанк.

"Укрэксим" и "Ощад" мы пока не рассматриваем. Нет у нас стратегии по приватизации этих двух банков. По другим банкам мы будем вести разговор", – сказал премьер. Он также напомнил, что в случае с Укргазбанком еще до войны была достигнута договоренность о вхождении в его капитал на 25% Международной финансовой корпорации (IFC).

В свою очередь, заместитель министра финансов Юрий Драганчук тогда же отмечал: в приобретении Сенс Банка заинтересованы иностранные покупатели. Также иностранцы рассматривали возможность покупки Укргазбанка

"Есть заинтересованность иностранных инвесторов в двух государственных банках. Это Укргазбанк и Сенс Банк, и мы активно готовим их к продаже. Эти сигналы мы получили в конце прошлого года (2023-го. – Ред.)", – рассказывал Драганчук.

Как сообщал OBOZ.UA, ране же акционер группы "ТАС" Сергей Тигипко получил разрешение от Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на концентрацию путем опосредованного приобретения "Идея Банк". Речь идет о 100% акций учреждения.

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