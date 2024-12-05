НБУ признал банкротом украинский банк: что будет с деньгами вкладчиков

НБУ признал неплатежеспособным "Коммерчский инвестиционный банк" ("Коминвестбанк"). Причиной стало неприведение банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства – в т.ч. нормативно-правовых актов Национального банка. Впрочем, отметили в НБУ, вкладчикам этого учреждения ничего не грозит – каждый из них получит возмещение в полном размере вклада, включая проценты.

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Об этом сообщили в самом регуляторе. Там отметили:

По состоянию на 1 ноября 2024 года, доля учреждения на рынке составила 0,04% всех активов платежеспособных банков.

Соответственно отнесение "Коминвестбанка" к категории неплатежеспособных "не повлияет на стабильность банковского сектора Украины".

Как рассказали в Нацбанке, в августе-2024 правление регулятора отнесло "Коминвестбанк" к категории проблемных. Основанием для такого решения стало осуществления им "рисковой деятельности, представляющей угрозу интересам вкладчиков или других кредиторов".

Выявлено же это, подчеркивается, было по ряду признаков. В частности:

Ненадлежащей организацией системы внутреннего контроля, включая систему управления рисками".

Недостаточностью доходов.

Это, отмечается, создавало риск уменьшение регулятивного капитала банка.

Нарушением установленных Национальным банком пруденциальных нормативов капитала.

Выявлением систематического представление и обнародование недостоверной информации и отчетности в целях сокрытия реального финансового положения банка.

"Установлено, что со дня отнесения "Коминвестбанка" к категории проблемных банк продолжает осуществлять рисковую деятельность и систематически представлять и обнародовать недостоверную информацию и отчетность с целью сокрытия своего реального финансового состояния. А менеджмент и владельцы существенного участия не приняли надлежащих мер по предотвращению отнесения банка к категории неплатежеспособных", – констатировали в НБУ.

Что будет с деньгами вкладчиков

В то же время в Нацбанке заверили: каждый вкладчик "Коминвестбанка" получит от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возмещение. Оно будет состоять из:

полного размера вклада;

процентов, начисленных "по состоянию на конец дня, предшествующий дню начала процедуры вывода банка с рынка".

Впрочем, возможны исключения. Они предусмотрены ч. 4 ст. 26 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

"В целом возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам АО "Коминвестбанк" по состоянию на 21 ноября 2024 составляет 432 млн грн. По состоянию на 4 декабря 2024 объем высоколиквидных активов банка, учитывая ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа. – Ред.) и депозитные сертификаты, составляет 890 млн грн", – рассказали в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Фонд гарантирования вкладов физлиц намерен продать активы "Проминвестбанка", который находится в процессе ликвидации. Продажа назначена на 16 декабря и пройдет в формате аукциона. Стартовая цена – 7,6 млрд грн.

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