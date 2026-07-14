Каждая третья упаковка масла может оказаться подделкой: как распознать подделку в магазине
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Сливочное масло – один из доступных источников полезных жиров, витаминов и энергии. Но для этого нужно правильно выбрать продукт – он не должен быть подделкой, а также должен храниться надлежащим образом до момента покупки потребителем.
Об этом сообщили в Госслужбе по защите прав потребителей. Там советуют тщательно осматривать и читать упаковку масла перед покупкой, а также обращать внимание на место продажи и условия его хранения.
Сколько масла подделывают и чем это грозит
Масштабы фальсификации сливочного масла в Украине поражают. По данным специалистов Полтавского государственного аграрного университета, в настоящее время около 40 % всей молочной продукции на потребительском рынке имеет признаки подделки. Хотя, как пишет "Урядовий кур'єр", по состоянию на 2020 год официальной статистики по этому вопросу не было.
Говоря о подделке масла, чаще всего речь идет о:
- замена более дорогого молочного жира дешевыми растительными аналогами;
- занижение реального процента жирности;
- добавление химических загустителей и искусственных красителей;
- часто обычный дешёвый спред (молокосодержащий маслично-жировой продукт) маркируют и продают как натуральное сливочное масло.
Покупая подделку, потребитель не просто переплачивает, но и лишается уникальной пользы, которую должен приносить настоящий молочный продукт. В частности, сливочное масло содержит:
- жирорастворимые витамины A, D, E, K – благодаря высокой жирности продукта они идеально усваиваются организмом, чего нельзя сказать о растительных жирах;
- конъюгированную линолевую кислоту, которая помогает снижать отложение жира в организме, стимулирует работу иммунной системы и обладает доказанными противоопухолевыми свойствами.
Как выбрать настоящий продукт
Сливочное масло относится к скоропортящимся продуктам – в случае нарушения температурного режима или условий логистики оно не только теряет полезные свойства, но и становится опасным. Поэтому эксперты рекомендуют обращать внимание на ряд критериев.
- Условия хранения в магазине
Масло должно храниться исключительно в холодильном оборудовании с четким соблюдением температуры, указанной производителем. Ни в коем случае нельзя хранить его на обычных полках без охлаждения.
- Подробная маркировка
На упаковке обязательно должны быть указаны название продукта (именно "сливочное масло", а не "продукт", "маселко" и т. п.), полный состав, дата производства, срок годности, процент жира и информация о производителе (в соответствии со ст. 6 Закона Украины "Об информации для потребителей о пищевых продуктах").
- Состояние упаковки
Упаковка должна быть целой, чистой, без деформаций, вмятин или признаков повторной переупаковки.
- Место продажи
Покупка масла "с рук" или на неофициальных рынках – это лотерея, где никто не гарантирует ни безопасность сырья, ни соблюдение температурного режима при транспортировке.
Что делать, если вы приобрели подделку
Если у вас возникли обоснованные сомнения относительно качества или безопасности приобретенного сливочного масла, а администрация магазина отказывается возвращать деньги или урегулировать ситуацию мирным путем, вы имеете право зафиксировать нарушение и направить официальное обращение в территориальный орган Госпродпотребслужбы в вашем регионе.
Как сообщал OBOZ.UA, абсолютное большинство украинцев сталкивалось с покупкой "реплик" известных брендов, как правило, из-за более низкой стоимости. И хотя большинство понимает, что реплика является контрафактной продукцией, треть покупателей не считает это нарушением закона, а среди самых популярных топовых товаров, которые подделывают, – одежда, парфюмерия и обувь.
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