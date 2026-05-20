Украинцы массово покупают фальсификат: какие поддельные товары выбирают чаще всего
Абсолютное большинство украинцев имеет опыт покупки реплик известных брендов, как правило – именно из-за более низкой стоимости. И хотя большинство понимает, что реплика является контрафактной продукцией, треть покупателей не считает это нарушением закона, а среди самых популярных топовых товаров, которые подделывают – одежда, духи и обувь.
Об этом сообщили в Институте экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ). Только 3 из 5 украинцев готовы выбирать дорогой оригинал вместо более дешевой подделки.
Знают, но не понимают
Исследование показало, что большинство украинцев знает, что такое контрафакт, но не понимает его сути. Картина оказалась парадоксальной:
- 92% опрошенных знакомы с понятием "контрафакт";
- 85% правильно отличают его от контрабанды;
- но лишь 32% считают реплику брендового товара правонарушением.
Зачем украинцы покупают подделки
62% участников опроса лично покупали реплики или копии известных брендов. Главный мотив – цена: ее назвали 33% покупателей. Сам бренд как фактор выбора почти не играет роли – лишь 2%. Потребительские стратегии разделились почти поровну:
- 41% выбирают дорогой оригинал;
- 37% – качественную и более дешевую копию;
- 22% – не определились.
При этом 29% готовы сознательно купить неоригинальный товар, 35% откажутся от реплики, а 36% не имеют четкой позиции.
Топ подделок (по мнению потребителей)
- Одежда – 78%.
- Духи и косметика – 73%.
- Обувь – 65%.
- Алкоголь – 56%.
- Кожгалантерея – 42%.
- Лекарства – 40%.
- Электроника – 25%.
- Продукты питания – 21%.
В то же время отличить оригинал от подделки уверенно могут только 27% опрошенных. Еще 64% сомневаются в своих знаниях, а 9% признали, что вообще не увидят разницы.
"По мнению авторов исследования, несмотря на в целом высокий уровень осведомленности, результаты исследования свидетельствуют о недостаточном уровне практического понимания, что такое контрафакт, ограниченную способность к его идентификации (подделка или нет) и отсутствие четко сформированных потребительских установок", – отмечается в исследовании.
Как уже сообщал OBOZ.UA, около половины всего кофе в Украине является контрабандой или подделкой. Часто подделку изготавливают на территории страны – одно из таких производств правоохранители обнаружили и ликвидировали в этом месяце на Киевщине.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!