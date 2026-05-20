Украинцы массово покупают фальсификат: какие поддельные товары выбирают чаще всего

Абсолютное большинство украинцев имеет опыт покупки реплик известных брендов, как правило – именно из-за более низкой стоимости. И хотя большинство понимает, что реплика является контрафактной продукцией, треть покупателей не считает это нарушением закона, а среди самых популярных топовых товаров, которые подделывают – одежда, духи и обувь.

Об этом сообщили в Институте экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ). Только 3 из 5 украинцев готовы выбирать дорогой оригинал вместо более дешевой подделки.

Знают, но не понимают

Исследование показало, что большинство украинцев знает, что такое контрафакт, но не понимает его сути. Картина оказалась парадоксальной:

92% опрошенных знакомы с понятием "контрафакт";

85% правильно отличают его от контрабанды;

но лишь 32% считают реплику брендового товара правонарушением.

Зачем украинцы покупают подделки

62% участников опроса лично покупали реплики или копии известных брендов. Главный мотив – цена: ее назвали 33% покупателей. Сам бренд как фактор выбора почти не играет роли – лишь 2%. Потребительские стратегии разделились почти поровну:

41% выбирают дорогой оригинал;

выбирают дорогой оригинал; 37% – качественную и более дешевую копию;

– качественную и более дешевую копию; 22% – не определились.

При этом 29% готовы сознательно купить неоригинальный товар, 35% откажутся от реплики, а 36% не имеют четкой позиции.

Топ подделок (по мнению потребителей)

Одежда – 78%.

Духи и косметика – 73%.

Обувь – 65%.

Алкоголь – 56%.

Кожгалантерея – 42%.

Лекарства – 40%.

Электроника – 25%.

Продукты питания – 21%.

В то же время отличить оригинал от подделки уверенно могут только 27% опрошенных. Еще 64% сомневаются в своих знаниях, а 9% признали, что вообще не увидят разницы.

"По мнению авторов исследования, несмотря на в целом высокий уровень осведомленности, результаты исследования свидетельствуют о недостаточном уровне практического понимания, что такое контрафакт, ограниченную способность к его идентификации (подделка или нет) и отсутствие четко сформированных потребительских установок", – отмечается в исследовании.

