Кадровый дефицит в Украине усугубляется: каких специалистов критически не хватает на рынке труда

В Украине растет спрос на профессионально-технические специальности, и именно в этих областях растут зарплаты и открываются новые возможности. Работодатели готовы не только брать на работу без опыта, но и обучать новых работников самостоятельно.

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Об этом рассказала директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк в комментарии СМИ. "Работодатели повышают зарплаты и готовы вкладываться в людей " – отмечает она.

В то время как большинство украинцев стремится получить высшее образование, реальный спрос диктует другие правила: страна отчаянно нуждается в профессионально-технических кадрах и именно им сегодня готовы платить больше. На фоне всеобщего спроса на работников, самыми актуальными остаются водители, трактористы, строители, энергетики, сварщики, токари, швеи. Несмотря на развитие ИТ и популяризацию офисных профессий, именно "рабочие руки" являются основой экономики.

"Ситуация на рынке труда остается неизменной – наиболее востребованы профессионально-технические направления в специальностях", – подчеркивает Жовтяк. Работодатели признают: рынок нуждается в специалистах, а не в дипломах. И если раньше искали опытных, то сейчас – берут даже тех, кто имеет минимальные навыки.

"Работодатели берут, готовы переучить. Они становятся менторами, вкладываются в коллектив", – объясняет она. Жовтяк подчеркивает, что быть хорошим инженером, агрономом, энергетиком – это уже не просто профессия, а стабильное будущее. Высокие зарплаты, спрос, возможность карьерного роста – все это сегодня предлагает именно те, кто имеет техническую или специальную подготовку.

Еще одна проблема – сезонная миграция. Когда в Европе начинается сезон сбора ягод, украинцы массово покидают рабочие места и уезжают за границу. "Это действительно проблема. Люди увольняются, едут собирать клубнику, потом возвращаются домой и снова трудоустраиваются", – говорит Жовтяк.

Главная причина – более высокая зарплата. И хотя в Украине тоже начали повышать оплату труда, конкуренция с европейскими условиями пока проигрывает. Отдельное внимание также уделяется людям с инвалидностью. Центры занятости активно работают с этой категорией граждан, помогают найти работу, а государство даже компенсирует затраты на обустройство рабочих мест.

"Мы компенсируем 120 тыс. грн для первой группы инвалидности и 80 тыс. грн – для второй", – отметила директор Госцентра занятости. Это позволяет создавать более инклюзивный рынок труда, где у каждого есть шанс на достойную работу.

Важно отметить, что зарплата в Украине постепенно меняется. Работодатели понимают: чтобы удержать работника, нужно не только предложить работу, но и достойную оплату. "Даже по опросу могу сказать: работодатели повышают заработную плату и готовы это делать", – отмечает Жовтяк.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине резко сократилось количество официально трудоустроенных лиц – почти миллион человек. Такая тенденция, среди прочего, связывается с мобилизацией и продолжением миграционных процессов. На этом фоне многие предприятия вынуждены повышать зарплату, чтобы удержать дефицитных работников.

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