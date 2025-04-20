В Украине "штормит" рынок труда: сотрудников мало, бизнесу приходится повышать зарплаты

В Украине за последние три года резко сократилось количество официально трудоустроенных лиц – почти на миллион человек. Такую тенденцию, среди прочего, связывают с мобилизацией и продолжением миграционных процессов. На этом фоне многие предприятия вынуждены повышать зарплаты, чтобы удержать дефицитных сотрудников.

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Об этом свидетельствуют данные "Мониторинга основных событий в экономике Украины", подготовленного Министерством экономики. Отмечается, что количество наемных сотрудников в Украине в 2024 году так и не достигло "довоенного" уровня 2021 года и остается на 968 тыс. ниже. "Это в целом негативно повлияло на показатели рынка труда", – отмечают в Минэкономики.

В то же время, зарплаты, по данным официальной статистики растут. Следует понимать, что такая статистика не учитывает зарплаты в конвертах – речь идет исключительно о "белых" окладах.

Так, согласно подсчетам Госстата, средняя месячная зарплата штатных работников в 2024 году составила 21 473 грн, что на 23,1% выше, чем в 2023 году. В четвертом квартале 2024 года этот показатель увеличился до 24 153 гривен (рост на 25,6%). В Минэкономики называют такие факторы влияния на уровень оплаты труда:

стимулирующие – рост экономической активности, значительное количество людей трудоспособного населения за границей (мигрантов) и в рядах ВСУ, что создает значительные структурные дисбалансы на рынке труда и дефицит кадров ;

; сдерживающие – значительная затратность производства из-за существенных перманентных разрушений предприятий, энергетической инфраструктуры.

В 2024 году по сравнению с 2023 наиболее заметный рост зарплат наблюдался в сферах "Информация и телекоммуникации" (на 38,2%) и "Строительство" (на 34%). В то же время лидерами по уровню оплаты труда остались отрасли "Информация и телекоммуникации" – со средней зарплатой 52 457 грн, а также "Финансовая и страховая деятельность" – 41 384 грн.

Напомним, по данным Государственного центра занятости, больше не хватает квалифицированных рабочих – в частности швей, токарей, электромонтеров, водителей и сварщиков – а также врачей разных специализаций. Кроме того, сложная ситуация с кадрами наблюдается в сфере торговли и обслуживания – там активно ищут продавцов, барист, официантов, администраторов, поваров и охранников.

При этом в Минэкономики зафиксировали уменьшение числа официальных безработных. "Несмотря на ограниченную экономическую активность предприятий в условиях военного положения, в январе-феврале 2025 года наблюдалось уменьшение количества зарегистрированных безработных по сравнению с январем-февралем 2024 года", – говорится в отчете.

Как сообщал OBOZ.UA, украинских пенсионеров активно привлекают к рынку труда из-за дефицита кадров, вызванного войной, и миграцией молодежи. Их ищут на должности водителей, охранников, продавцов, уборщиков, кассиров, грузчиков, менеджеров по продажам, портных и разнорабочих.

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