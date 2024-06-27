IKEA решила вернуться в Украину: что известно об открытии магазинов

Щведский мебельный гигант IKEA принял решение вернуться в Украину. В единственной торговой точке компании в Киеве ведутся подготовительные работы. Однако дату возобновления работы в IKEA пока не раскрывают.

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Решение о возвращении в Украину принял центральный офис компании в мае , сообщают источники Forbes. OBOZ.UA уже обратился в IKEA с просьбой прокомментировать планы.

Отмечается, что на позицию IKEA, которая не хотела возвращаться в Украину до окончания боевых действий, повлияло открытие магазинов конгломерата Inditex, в частности, Zara та Bershka, а также возвращение сети H&M.

Технические работы, по сданным СМИ, уже начались. В частности и подготовка магазина IKEA в Киеве к открытию – источники сообщают, что там снимают вывески с фасада на ремонт.

"Проходят технические подготовительные работы. Дата начала работы пока неизвестна", – заявил один из собеседников.

Ранее в главном офисе компании намекали на возвращение в Украину, однако не раскрывали подробностей. "IKEA остается высоко заинтересованной в украинском рынке. Пока мы делаем все возможное, чтобы оценить влияние текущей ситуации на нашу возможную деятельность. Как только все необходимые аспекты будут отлажены, IKEA снова сможет предлагать свой ассортимент для как можно большего количества людей в Украине", – говорилось в сообщении.

IKEA долго не заходила на украинский рынок из-за проблем с выделением земельного участка, но 1 февраля 2021 года все же открыла свой первый магазин в Киеве – в новом формате, внутри ТРЦ. Этот единственный украинский магазин компании расположен в ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве.

Продукция шведской компании пользовалась спросом, IKEA планировала расширение и открытие новых магазинов, но в 2022 годуиз-за полномасштабного вторжения была вынуждена уйти с украинского рынка. В июне 2022-го компания также заявила о полном выходе из России.

В 2023 году стало известно, что Министерство иностранных дел Украины работает над возвращением в Украину известных мировых брендов, в том числе и IKEA. К шведской компании даже обращались с отдельным призывом.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, одна из крупнейших в мире дистрибьюторских групп в индустрии моды – испанская Inditex – вернулась в Украину. 3 апреля открылись магазины ряда брендов – в частности, Zara, Bershka, Zara Home, Oysho, Stradivarius, Pull&Bear, Massimo Dutti.

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