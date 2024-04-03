Мировые бренды одежды вернулись в Украину: где открыли магазины Zara, Bershka и другие известные марки

Одна из крупнейших в мире дистрибьюторских групп в индустрии моды – испанская Inditex – вернулась в Украину. 3 апреля открылись магазины сразу ряда брендов – в частности, Zara, Bershka, Zara Home, Oysho, Stradivarius, Pull&Bear, Massimo Dutti.

Об этом сообщили на сайтах самих брендов. Отметив: также возобновлена онлайн-торговля – однако только в некоторых регионах.

"Некоторые наши магазины уже открыты. Онлайн-покупки возможны только в определенных регионах", – говорится в сообщениях.

Где открыты магазины

Магазины одежды возобновили работу сразу в нескольких ТРЦ Киева. В частности, Zara:

Dream Town;

River mall;

Respublika;

Lavina Mall.

Bershka:

Dream Town;

River Mall;

Respublika.

Zara Home – GULLIVER.

Oysho:

GULLIVER;

River Mall;

Lavina Mall.

Stradivarius:

Dream Town;

River Mall;

Lavina Mall.

Pull&Bear:

GULLIVER;

Sky Mall;

Dream Town;

River Mall;

Lavina Mall;

Respublika.

Massimo Dutti:

GULLIVER;

River Mall.

Магазины были закрыты 2 года

Inditex вернулся в Украину, спустя более 2 лет после закрытия своих маназинов. Сделано же это было из-за начала полномасштабной войны.

В то же время, рассказали в EFE, дальнейшее возобновление работы Inditex в Украине будет происходить постепенно. В частности, "компания будет адаптировать свои планы к рыночным потребностям страны".

"Таким образом группа могла бы открыть около 50 магазинов в стране в ближайшие месяцы. Но только в Киеве или городах на западе страны – наиболее удаленных от фронта", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Киеве возобновили работу магазины крупнейшего европейского ритейлера – шведского H&M Group. Это вызвало немалый ажиотаж среди киевлян, которые сразу выстроились в очереди, чтобы попасть в торговые помещения.

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