Глава профсоюза "Укрзалізниці" создал схему на 8,7 млн грн: дело передали в суд

Досудебное производство по махинациям с билетами на 'Укрзализныце' завершили

Украинские следователи направили в суд дело в отношении председателя профсоюза "Укрзалізниці" и шестерых сообщников, которые организовали схему по безбилетному провозу пассажиров международными рейсами. В результате железной дороге был нанесен ущерб на 8,7 млн грн.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора и Национальной полиции. Отмечается, что к сделке были привлечены руководство и должностные лица производственного подразделения станции Киев-Пассажирский в столице.

Как действовала схема

  • Пользуясь высоким спросом на билеты на международные рейсы, участники схемы организовали перевозку пассажиров без надлежащего оформления проездных документов.
  • За один билет они получали от 300 до 500 евро, которые делили между собой.
  • Сделка действовала на рейсах в Варшаву, Перемышль, Хелм, Кишинев и другие западные направления.
  • С каждого рейса руководитель поезда должен был передавать "кассу": от 2000 грн с внутренних маршрутов и от 2000 до 5000 евро с самых популярных международных рейсов.
  • Средства "оседали" в карманах участников схемы, а их действия приводили к искусственному дефициту проездных билетов в системе свободной продажи.
  • Общую сумму ущерба, нанесенного "Укрзалізнице", оценили в 8,7 млн грн.
Что известно об участниках схемы

Сделку разоблачили в декабре 2024 года. Досудебное расследование показало, что схему организовал и полностью руководил ею председатель Первичной профсоюзной организации Вагонного участка станции "Киев-Пассажирский". Его обвиняют в создании и руководстве преступной организацией, а также в злоупотреблении служебным положением.

Остальных шесть фигурантов обвиняют в злоупотреблении служебным положением в составе преступной организации:

  • начальник резерва проводников станции Киев-Пассажирский;
  • пять начальников поездов.
Сейчас досудебное расследование завершено, и обвинительные акты переданы в Соломенский районный суд Киева.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине разоблачили схему завладения более 50 млн грн во время ремонта Трипольской ТЭС. Для этого подозреваемые – руководители двух компаний, которые выполняли работы на теплогенерирующих объектах – создали сеть подконтрольных компаний, а на публичные закупки подавали согласованные между собой предложения по заранее завышенным ценам.

