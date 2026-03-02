Глава профсоюза "Укрзалізниці" создал схему на 8,7 млн грн: дело передали в суд
Украинские следователи направили в суд дело в отношении председателя профсоюза "Укрзалізниці" и шестерых сообщников, которые организовали схему по безбилетному провозу пассажиров международными рейсами. В результате железной дороге был нанесен ущерб на 8,7 млн грн.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора и Национальной полиции. Отмечается, что к сделке были привлечены руководство и должностные лица производственного подразделения станции Киев-Пассажирский в столице.
Как действовала схема
- Пользуясь высоким спросом на билеты на международные рейсы, участники схемы организовали перевозку пассажиров без надлежащего оформления проездных документов.
- За один билет они получали от 300 до 500 евро, которые делили между собой.
- Сделка действовала на рейсах в Варшаву, Перемышль, Хелм, Кишинев и другие западные направления.
- С каждого рейса руководитель поезда должен был передавать "кассу": от 2000 грн с внутренних маршрутов и от 2000 до 5000 евро с самых популярных международных рейсов.
- Средства "оседали" в карманах участников схемы, а их действия приводили к искусственному дефициту проездных билетов в системе свободной продажи.
- Общую сумму ущерба, нанесенного "Укрзалізнице", оценили в 8,7 млн грн.
Что известно об участниках схемы
Сделку разоблачили в декабре 2024 года. Досудебное расследование показало, что схему организовал и полностью руководил ею председатель Первичной профсоюзной организации Вагонного участка станции "Киев-Пассажирский". Его обвиняют в создании и руководстве преступной организацией, а также в злоупотреблении служебным положением.
Остальных шесть фигурантов обвиняют в злоупотреблении служебным положением в составе преступной организации:
- начальник резерва проводников станции Киев-Пассажирский;
- пять начальников поездов.
Сейчас досудебное расследование завершено, и обвинительные акты переданы в Соломенский районный суд Киева.
