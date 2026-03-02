Глава профсоюза "Укрзалізниці" создал схему на 8,7 млн грн: дело передали в суд

Украинские следователи направили в суд дело в отношении председателя профсоюза "Укрзалізниці" и шестерых сообщников, которые организовали схему по безбилетному провозу пассажиров международными рейсами. В результате железной дороге был нанесен ущерб на 8,7 млн грн.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора и Национальной полиции. Отмечается, что к сделке были привлечены руководство и должностные лица производственного подразделения станции Киев-Пассажирский в столице.

Как действовала схема

Пользуясь высоким спросом на билеты на международные рейсы, участники схемы организовали перевозку пассажиров без надлежащего оформления проездных документов.

За один билет они получали от 300 до 500 евро , которые делили между собой.

, которые делили между собой. Сделка действовала на рейсах в Варшаву, Перемышль, Хелм, Кишинев и другие западные направления.

и другие западные направления. С каждого рейса руководитель поезда должен был передавать "кассу": от 2000 грн с внутренних маршрутов и от 2000 до 5000 евро с самых популярных международных рейсов.

с внутренних маршрутов и с самых популярных международных рейсов. Средства "оседали" в карманах участников схемы, а их действия приводили к искусственному дефициту проездных билетов в системе свободной продажи.

в системе свободной продажи. Общую сумму ущерба, нанесенного "Укрзалізнице", оценили в 8,7 млн грн.

Что известно об участниках схемы

Сделку разоблачили в декабре 2024 года. Досудебное расследование показало, что схему организовал и полностью руководил ею председатель Первичной профсоюзной организации Вагонного участка станции "Киев-Пассажирский". Его обвиняют в создании и руководстве преступной организацией, а также в злоупотреблении служебным положением.

Остальных шесть фигурантов обвиняют в злоупотреблении служебным положением в составе преступной организации:

начальник резерва проводников станции Киев-Пассажирский;

станции Киев-Пассажирский; пять начальников поездов.

Сейчас досудебное расследование завершено, и обвинительные акты переданы в Соломенский районный суд Киева.

