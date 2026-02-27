Масштабная коррупция в энергетике. На ремонте Трипольской ТЭС разворовали десятки миллионов: кто организовал схему

В Украине разоблачили схему завладения более 50 млн грн во время ремонта Трипольской ТЭС. Для этого подозреваемые – руководители двух компаний, выполнявших работы на теплогенерирующих объектах, – создали сеть подконтрольных компаний, а на публичные закупки подавали согласованные между собой предложения по заранее завышенным ценам.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко. Он отметил: к схеме фигуранты привлекали родственников и близких лиц.

"Как результат – договоры заключались по заведомо завышенной стоимости. Цены на некоторые товары и услуги накручивали в несколько раз", – говорится в сообщении.

Разницу же между реальной и прописанной в документах завышенной ценой, подчеркивается, участники схемы получали наличными. Для отмывания этих средств заключались фиктивные договоры с предприятиями теневого сектора. А доставка денег в офисы фигурантов осуществлялась с помощью т.н. курьеров.

Кто организовал схему

В свою очередь, в Службе безопасности Украины (СБУ) отметили: к организации схемы причастны руководители двух подрядных компаний, выполнявших строительно-монтажные работы на теплогенерирующих объектах.

"В период с 2023 по 2025 годы предприятия выиграли тендеры и заключили договоры на выполнение госзаказов по восстановлению Трипольской ТЭС на общую сумму более 500 млн грн... Подрядчики закупали рабочие материалы у подконтрольных фирм, где стоимость была на 30% выше рыночной", – рассказали правохранители.

Сама же схема, отмечается, действовала в 2023-2025 годах. За это время дельцы вывели на счета аффилированных компаний и обналичили около 50 млн грн.

Что нашли при обысках

По делу были проведены обыски. Во время их первого этапа, отметили в СБУ, у участников схемы были обнаружены более 19 млн грн наличных. Также были изъяты:

компьютерная техника;

мобильные телефоны;

черновая документация "с доказательствами противоправной сделки".

Уже объявлены подозрения

Ныне же, отмечается, шестерым фигурантам сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах организованной группой) и ч. 3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем). Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

"Двое фигурантов сейчас находятся под домашним арестом, в отношении еще трех в суд подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 51 млн грн каждому. Местонахождение еще одного человека устанавливается", – рассказал Кравченко.

