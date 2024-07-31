"Газпром" потерял космическую сумму: газовый бизнес России стал убыточным

Российский газовый монополист "Газпром" продолжает терять деньги из-за международных санкций. Убытки компании только за первые шесть месяцев 2024 года превысили $5,5 млрд.

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Чистый убыток "Газпрома" за первое полугодие 2024 года составил 480,641 млрд руб (около $5,58 млрд). Об этом сообщают РосСМИ, ссылаясь на отчеты по финансовой активности газодобывающей корпорации.

Это почти вдвое больше показателей аналогичного периода 2023 года, когда компания потеряла 255 млрд руб. Также, согласно отчету, в январе-июне:

выручка "Газпрома" выросла до 2,927 трлн руб. (+7%);

себестоимость увеличилась на 15%;

валовая прибыль сократилась до 572 млрд руб (-18%).

(-18%). убыток к уплате налогов составил 685,17 млрд рублей (326,2 млрд рублей – в 2023 году);

(326,2 млрд рублей – в 2023 году); дебиторская задолженность к концу июня составила 2,5 трлн рублей (2,595 трлн рублей – к концу 2023 года);

кредиторская задолженность снизилась до 1,14 трлн рублей (1,324 трлн рублей – в конце 2023 г.).

Как "Газпром" превратился в убыточную компанию

2023 год стал для "Газпрома" первым убыточным за четверть столетия по международным стандартам финансовой отчетности. Прибыль компании упала более чем на 30%, что привело к убыткам в размере 629 млрд рублей, или около $6,9 млрд.

На доходах газового гиганта отразилась потеря европейского рынка, а также высокий уровень налогообложения в 2022 и 2023 годах. Это почти бесспорно лишило ее стимула и способности инвестировать средства в расширение на альтернативные рынки – в 2024 году компания сократила свои инвестиции примерно на 15%.

"Газпром" является весомым наполнителем казны страны-агрессорки. В 2023 году компания уплатила в российский бюджет около 2,5 триллиона рублей ($28 млрд), что составило примерно 9% от общих государственных доходов.

На этом фоне стоимость акций компании на Московской бирже рухнула почти на 6%, а также ей запретили выплачивать дивиденды. После потери европейского рынка компания пыталась перенаправить поставки газа в Китай, однако для этого необходимо получить одобрение на строительство газопровода "Сила Сибири-2", но этого до сих пор не произошло.

Также OBOZ.UA сообщал, что с 1 июля 2024 года в России повысили тарифы на газ для всех категорий потребителей с целью поддержки "Газпрома". Это повышение наибольшее за последние 11 лет и существенно повлияет на финансовое положение граждан, повышая их расходы на оплату коммунальных услуг.

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