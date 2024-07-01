В России с 1 июля 2024 года правительство приняло повышение тарифов на газ для всех категорий потребителей на 11,2% с целью поддержки "Газпрома", который в 2023 году понес рекордные убытки. Это повышение наибольшее за последние 11 лет и существенно повлияет на финансовое положение граждан, повышая их расходы на оплату коммунальных услуг.

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Об этом говорится в постановлении правительства. Согласно новому постановлению правительства, с 1 июля 2024 г. регулируемые цены на газ для всех категорий потребителей увеличиваются на 11,2%.

Это повышение коснется как промышленных, так и бытовых потребителей. В то же время на 9,8% возрастет совокупный платеж граждан за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), а также тарифы сетевых компаний для всех категорий потребителей возрастут на 9,1%.

Одной из основных причин столь резкого повышения тарифов является необходимость поддержки "Газпрома", который в 2023 году понес рекордный ущерб. Финансовое положение компании значительно ухудшилось, и правительство считает, что увеличение доходов от продаж газа поможет стабилизировать ситуацию.

Следует отметить, что последнее резкое повышение тарифов на газ произошло в 2013 году, когда цены выросли на 15% в год. Однако нынешнее повышение еще более значительно и происходит на фоне сложной экономической ситуации в стране-агрессоре и роста социального напряжения. Ожидается, что повышение тарифов на газ позволит "Газпрому" увеличить свои доходы и стабилизировать финансовое положение компании.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, несмотря на попытки ограничить долю российского газа в европейской энергетике, его поставки в Евросоюз продолжается, в частности, с использованием газотранспортной системы (ГТС) Украины. Но срок ее аренды истекает в 2024 году, поэтому со следующего года по трубам может пойти уже азербайджанский газ.

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