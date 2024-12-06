Фонд из ЕС хочет начать торговлю акциями компаний из России: чего хочет добиться

Фонд благосостояния Норвегии, который является крупнейшим в мире суверенным фондом с капиталом в $1,8 трлн, может начать продажу акций российских компаний. В организации утверждают, что готовы пойти на такой шаг, но только если это будет соответствовать международным санкциям.

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Об этом Reuters сообщила заместитель министра финансов Норвегии Эллен Рейтан. Нацбанк королевства уже обратился к правительству за соответствующим разрешением.

"Разрешение на продажу российских акций фонду предоставляется при условии, что продажа может быть осуществлена в соответствии с действующими санкциями", – заявила Рейтан.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину Министерство финансов Норвегии приказало фонду остановить все операции с российскими активами. Поскольку акции запрещено продавать контрагентам, находящимся под санкциями США или ЕС, управляющий фондом Центробанк Норвегии обратился в Министерство финансов за разрешением на продажу части своего российского портфеля, когда это будет возможно.

Заместитель председателя Центробанка России Филипп Габуния заявил, что любое решение о продаже активов на территории России потребует разрешения РФ, которое будет предоставлено только при веских основаниях. Стоимость портфеля российских акций норвежского фонда на конец июня 2024 года оценивалась в 1,5 млрд крон ($135 млн) – это акции 49 российских компаний, включая:

Сбербанк;

"Лукойл";

"Газпром";

"Новатек";

"Яндекс",

"Евраз";

Globaltrans Investments;

Ozon Holdings.

Кроме этого, фонд держит российские рубли на сумму около 3,2 млрд крон на своем счету в Citibank в российском Национальном расчетном депозитарии. Эти средства состоят из дивидендов, полученных в период с февраля 2022 года.

Как уже сообщал OBOZ.UA, на фоне ноябрьского обвала рубля в России резко подешевели акции крупнейшей государственной газовой компании "Газпром". Их стоимость обновила исторический минимум и опустилась ниже $1 за акцию.

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