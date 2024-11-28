Такого в истории России еще не было: акции "Газпрома" пробили дно в $1

На фоне обвала рубля в России резко подешевели акции крупнейшей государственной газовой компании "Газпром". Их стоимость обновила исторический минимум и опустилась ниже $1 за акцию.

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Как пишет Investing.com, днем 28 ноября в рублевом эквиваленте цена акций в моменте снижалась до 112,8 рублей за акцию. В это же время российская валюта торговалась уже по 112,5-114,5 рублей за доллар.

До этого, на пике, одна акция "Газпрома" стоила $8,5 – в восемь раз больше, чем сейчас. Постепенно котировки восстановились и по состоянию на утро 28 ноября акции компании торгуются на уровне 120 рублей за бумагу.

С начала года рыночная оценки компании уже просела почти на 25%, а с 2008 года, когда акции торговались по $16, этот показатель снизился в 15 раз. Это отражает давление, которое оказывают на нефтегазовую отрасль РФ международные санкции и обвал рубля.

Курс рубля начал свободное падение после президентских выборов в США 5 ноября и ускорился на фоне новых американских санкций, под которые попал третий по размеру активов банка в России Газпромбанк. Он был последним из крупных российских банков, который сохранял доступ к платежной системе SWIFT и был "хабом" для газовых расчетов с Европой. На этом фоне 27 ноября стоимость российской валюты провалилась до 114,74 руб/$.

Из-за санкций и лишения европейского рынка сбыта крупнейшая российская корпорация "Газпром" стала самой убыточной компанией в 2023 году. Это свидетельствует о глубине кризиса, в котором оказалась газодобывающая индустрия РФ.

Так, в 2023 году "Газпром" получил рекордный чистый убыток - $6,1 млрд (583,1 млрд рублей). Данные за первое полугодие 2024 года сильно отличаются – одни СМИ утверждают, что "Газпром" вышел почти на $12 млрд (1,1 трлн рублей) чистой прибыли, другие пишут, что компания понесла $5,56 млрд (480 млрд рублей) убытков.

Как сообщал OBOZ.UA, на этом фоне "Газпром" начал распродажу своей элитной недвижимости. Компания пытается покрыть огромный долг, распродавая активы, но утраченный европейский рынок сделал ее позиции на мировом рынке крайне нестабильными.

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