Этим специалистам готовы платить более 70 тыс. грн: за кого активно борются украинские работодатели

В Украине резко выросли зарплаты в строительстве: в июле фасадчикам уже предлагали зарплату в размере 72 500 грн, штукатурам — 71 250 грн, а плиточникам – 71 000 грн, тогда как общая медианная зарплата в строительстве составляла 38 125 грн. Спрос на строителей остается высоким, а в отдельных городах востока и юга вакансий становится больше, однако кандидатов не хватает – кадровый дефицит в отрасли может усугубиться.

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Об этом говорится в аналитике профильного портала по поиску работы, которая находится в распоряжении OBOZ.UA. Специалисты проанализировали ситуацию на рынке труда за июль 2026 года и сравнили её с аналогичным периодом прошлого года.

В категории "Строительство / облицовочные работы" среди самых популярных вакансий — разнорабочие, строители, монтажники, фасадчики и электрики. Также работодатели активно ищут плиточников, каменщиков, сварщиков, маляров, сантехников и штукатуров.

Общее количество размещенных объявлений за год практически не изменилось: в июле 2026 года по сравнению с июлем 2025 года показатель вырос лишь на 1%. За год активность соискателей в строительной категории увеличилась на 11%, а среднее количество откликов на одно объявление выросло с пяти до шести.

Зарплаты в строительстве выросли на 22%

Одним из главных изменений стала динамика заработных плат. В июле 2026 года медианная зарплата в категории "Строительство / облицовочные работы" составила 38 125 грн, что на 22% больше, чем годом ранее. Для сравнения: общая медианная зарплата по вакансиям в Украине составляла 30 500 грн.

Рост зарплат может быть одним из способов, с помощью которых компании пытаются привлечь сотрудников в условиях дефицита кадров. "Компании всё больше конкурируют за специалистов, что сказывается и на уровне заработных плат. Однако кадровый дефицит в 2026 году углубляется, в том числе и в сфере строительства", — отметила руководитель направления OLX Работа Мария Абдуллина.

Кому в строительстве платят более 70 тысяч гривен

Профессия Медианная зарплата Фасадчик 72 500 грн Штукатур 71 250 грн Плиточник 71 000 грн Каменщик 66 500 грн Маляр 65 000 грн Строитель 55 000 грн Монтажник 47 500 грн Электрик 45 000 грн Сварщик 42 500 грн Разнорабочий 29 000 грн

Таким образом, самые высокие медианные зарплаты среди перечисленных профессий у фасадчиков – 72 500 грн. Чуть меньше предлагают штукатурам – 71 250 грн, а плиточникам – 71 000 грн.

При этом даже каменщики и маляры могут рассчитывать на медианную зарплату свыше 60 тыс. грн. Самый низкий показатель в приведённом списке у разнорабочих — 29 тыс. грн. Однако и эта сумма лишь немного ниже среднего медианного уровня зарплат по Украине.

Почему строительные профессии становятся всё более востребованными

Рост оплаты труда в строительстве связан не только с инфляционными процессами. Важную роль играет дефицит людей, готовых работать по таким профессиям. Строительная отрасль нуждается в большом количестве работников для ремонта и восстановления жилья, дорог, промышленных объектов, энергетической и другой инфраструктуры.

В то же время часть потенциальных работников уехала за границу, а часть мужчин была мобилизована. Из-за этого работодателям становится сложнее заполнять вакансии, особенно когда речь идет о специалистах с практическим опытом. Именно поэтому компании вынуждены повышать зарплаты и искать другие способы привлечения людей — в частности , обучение, переквалификацию и изменение подходов к найму.

В каких городах вакансий стало больше

Рынок труда в строительстве меняется неравномерно в зависимости от региона. Наиболее заметно за год количество вакансий выросло именно в отдельных областных центрах востока и юга Украины, в частности:

в Кропивницком — на 27%;

— на 27%; в Днепре – на 23%;

– на 23%; в Полтаве – на 16%;

– на 16%; в Запорожье – на 14%;

– на 14%; в Николаеве – на 13%;

– на 13%; в Харькове — на 8%;

— на 8%; в Сумах – на 4%.

В то же время в западных и центральных городах количество предложений о работе в этой категории в основном сокращалось. Наибольшее падение зафиксировали в Киеве – на 12%. В Ровно, Львове, Ивано-Франковске и Виннице количество вакансий сократилось примерно на 10%, а в Тернополе — на 8%.

На западе Украины кандидатов стало значительно больше

Интересно, что ситуация с откликами кандидатов выглядит почти противоположной. В ряде западных городов, где количество вакансий сократилось, количество откликов на них существенно выросло. Наибольший прирост зафиксировали в Ужгороде — 46%. Во Львове количество откликов увеличилось на 41%, в Хмельницком — на 29%, в Черновцах — на 27%, а в Ивано-Франковске — на 19%.

В Киеве прирост составил 21%, а в Чернигове — 26%. Отмечается, что это может свидетельствовать об усилении конкуренции между кандидатами за рабочие места в западных и части центральных регионов. На востоке и юге тенденция иная. Там количество вакансий растет, но количество откликов часто увеличивается значительно медленнее или даже падает.

Например, в Запорожье количество откликов сократилось на 11%, в Николаеве — сразу на 40%, а в Сумах — на 4%. Для работодателей это означает более сложный поиск персонала. Если вакансий становится больше, а желающих откликнуться не прибавляется, компаниям приходится активнее конкурировать за каждого сотрудника.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за острого дефицита кадров украинский бизнес всё чаще готов принимать на работу людей без опыта, обучать их необходимым навыкам и предлагать более гибкие условия труда. Работодатели также расширяют круг потенциальных сотрудников, в частности за счет молодежи, ветеранов, ВПЛ, людей с инвалидностью и пожилых работников, ведь нехватка кадров все сильнее сказывается на работе компаний.

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