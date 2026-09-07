Этим специалистам готовы платить более 70 тыс. грн: за кого активно борются украинские работодатели
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В Украине резко выросли зарплаты в строительстве: в июле фасадчикам уже предлагали зарплату в размере 72 500 грн, штукатурам — 71 250 грн, а плиточникам – 71 000 грн, тогда как общая медианная зарплата в строительстве составляла 38 125 грн. Спрос на строителей остается высоким, а в отдельных городах востока и юга вакансий становится больше, однако кандидатов не хватает – кадровый дефицит в отрасли может усугубиться.
Об этом говорится в аналитике профильного портала по поиску работы, которая находится в распоряжении OBOZ.UA. Специалисты проанализировали ситуацию на рынке труда за июль 2026 года и сравнили её с аналогичным периодом прошлого года.
В категории "Строительство / облицовочные работы" среди самых популярных вакансий — разнорабочие, строители, монтажники, фасадчики и электрики. Также работодатели активно ищут плиточников, каменщиков, сварщиков, маляров, сантехников и штукатуров.
Общее количество размещенных объявлений за год практически не изменилось: в июле 2026 года по сравнению с июлем 2025 года показатель вырос лишь на 1%. За год активность соискателей в строительной категории увеличилась на 11%, а среднее количество откликов на одно объявление выросло с пяти до шести.
Зарплаты в строительстве выросли на 22%
Одним из главных изменений стала динамика заработных плат. В июле 2026 года медианная зарплата в категории "Строительство / облицовочные работы" составила 38 125 грн, что на 22% больше, чем годом ранее. Для сравнения: общая медианная зарплата по вакансиям в Украине составляла 30 500 грн.
Рост зарплат может быть одним из способов, с помощью которых компании пытаются привлечь сотрудников в условиях дефицита кадров. "Компании всё больше конкурируют за специалистов, что сказывается и на уровне заработных плат. Однако кадровый дефицит в 2026 году углубляется, в том числе и в сфере строительства", — отметила руководитель направления OLX Работа Мария Абдуллина.
Кому в строительстве платят более 70 тысяч гривен
Таким образом, самые высокие медианные зарплаты среди перечисленных профессий у фасадчиков – 72 500 грн. Чуть меньше предлагают штукатурам – 71 250 грн, а плиточникам – 71 000 грн.
При этом даже каменщики и маляры могут рассчитывать на медианную зарплату свыше 60 тыс. грн. Самый низкий показатель в приведённом списке у разнорабочих — 29 тыс. грн. Однако и эта сумма лишь немного ниже среднего медианного уровня зарплат по Украине.
Почему строительные профессии становятся всё более востребованными
Рост оплаты труда в строительстве связан не только с инфляционными процессами. Важную роль играет дефицит людей, готовых работать по таким профессиям. Строительная отрасль нуждается в большом количестве работников для ремонта и восстановления жилья, дорог, промышленных объектов, энергетической и другой инфраструктуры.
В то же время часть потенциальных работников уехала за границу, а часть мужчин была мобилизована. Из-за этого работодателям становится сложнее заполнять вакансии, особенно когда речь идет о специалистах с практическим опытом. Именно поэтому компании вынуждены повышать зарплаты и искать другие способы привлечения людей — в частности , обучение, переквалификацию и изменение подходов к найму.
В каких городах вакансий стало больше
Рынок труда в строительстве меняется неравномерно в зависимости от региона. Наиболее заметно за год количество вакансий выросло именно в отдельных областных центрах востока и юга Украины, в частности:
- в Кропивницком — на 27%;
- в Днепре – на 23%;
- в Полтаве – на 16%;
- в Запорожье – на 14%;
- в Николаеве – на 13%;
- в Харькове — на 8%;
- в Сумах – на 4%.
В то же время в западных и центральных городах количество предложений о работе в этой категории в основном сокращалось. Наибольшее падение зафиксировали в Киеве – на 12%. В Ровно, Львове, Ивано-Франковске и Виннице количество вакансий сократилось примерно на 10%, а в Тернополе — на 8%.
На западе Украины кандидатов стало значительно больше
Интересно, что ситуация с откликами кандидатов выглядит почти противоположной. В ряде западных городов, где количество вакансий сократилось, количество откликов на них существенно выросло. Наибольший прирост зафиксировали в Ужгороде — 46%. Во Львове количество откликов увеличилось на 41%, в Хмельницком — на 29%, в Черновцах — на 27%, а в Ивано-Франковске — на 19%.
В Киеве прирост составил 21%, а в Чернигове — 26%. Отмечается, что это может свидетельствовать об усилении конкуренции между кандидатами за рабочие места в западных и части центральных регионов. На востоке и юге тенденция иная. Там количество вакансий растет, но количество откликов часто увеличивается значительно медленнее или даже падает.
Например, в Запорожье количество откликов сократилось на 11%, в Николаеве — сразу на 40%, а в Сумах — на 4%. Для работодателей это означает более сложный поиск персонала. Если вакансий становится больше, а желающих откликнуться не прибавляется, компаниям приходится активнее конкурировать за каждого сотрудника.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за острого дефицита кадров украинский бизнес всё чаще готов принимать на работу людей без опыта, обучать их необходимым навыкам и предлагать более гибкие условия труда. Работодатели также расширяют круг потенциальных сотрудников, в частности за счет молодежи, ветеранов, ВПЛ, людей с инвалидностью и пожилых работников, ведь нехватка кадров все сильнее сказывается на работе компаний.
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