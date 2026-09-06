Украинцев без опыта работы готовы массово принимать на работу: где ищут и сколько платят

Из-за острого дефицита кадров украинский бизнес всё чаще готов принимать на работу людей без опыта, обучать их необходимым навыкам и предлагать более гибкие условия труда. Работодатели также расширяют круг потенциальных сотрудников, в частности за счет молодежи, ветеранов, внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью и пожилых работников, ведь нехватка кадров все сильнее сказывается на работе компаний.

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О критической ситуации на рынке труда рассказал председатель налогового комитета Рады Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). По приведенным им данным, 46% вакансий в Украине уже открыты для кандидатов без предыдущего опыта, а каждая четвертая вакансия доступна студентам.

Дефицит кадров вынуждает бизнес снижать требования к кандидатам

Одной из главных проблем украинского бизнеса остается нехватка работников. Из-за этого работодателям приходится пересматривать традиционный подход к найму. Если раньше компания могла отбирать из десятков или сотен резюме и искать человека, уже обладающего необходимым опытом, то теперь все чаще приходится работать с теми кандидатами, которые готовы учиться.

Фактически работодатели начинают оценивать не только то, что человек уже умеет, но и то, насколько быстро он может освоить новые навыки. Отмечается, что это особенно важно для тех, кто только выходит на рынок труда. Отсутствие опыта больше не обязательно означает отсутствие шансов получить работу.

По данным Work.ua, приведенным в исследовании, 46% вакансий уже доступны кандидатам без предыдущего опыта, а примерно каждое четвертое предложение о работе ориентировано на студентов. При этом изменения происходят не только на уровне требований к кандидатам.

Молодых мужчин на рынке труда стало меньше

Год назад, после изменения правил пересечения государственной границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, Work.ua опросил более тысячи работодателей, чтобы выяснить, какие последствия для рынка труда может иметь потенциальный отток молодых работников.

Спустя год сервис уже смог сравнить не прогнозные, а фактические показатели. В июле 2025 года на вакансии откликались 16 712 мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. В июле 2026 года таких кандидатов было 13 483. Таким образом, за год их количество сократилось примерно на 19%.

При этом общая ситуация на рынке труда была противоположной, ведь количество всех кандидатов, откликнувшихся на вакансии за тот же период, выросло на 11%. Среди женщин этой же возрастной группы сокращение было значительно меньше — примерно на 2%, с 33 493 до 32 963 кандидаток.

Изменения особенно заметны в отдельных категориях работы. По данным, за год количество откликов мужчин в возрасте 18–22 лет сократилось:

в категории "Культура, музыка, шоу-бизнес" — на 41%;

"Бухгалтерия, аудит" — на 30%;

"Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" — на 29%;

"Секретариат, делопроизводство, АГВ" — на 29%;

"Розничная торговля" — на 29%;

"СМИ, издательское дело, полиграфия" – на 28%;

"Охрана, безопасность" – на 26%;

"Красота, фитнес, спорт" — на 26%;

"Дизайн, творчество" — на 25%;

"Сфера обслуживания" — на 24%;

"Управление персоналом, HR" — на 23%;

"Администрация, руководство среднего звена" — на 23%.

68% работодателей ощутили усиление кадрового дефицита

Чтобы оценить ситуацию не только со стороны кандидатов, но и со стороны компаний, платформа опросила 967 работодателей. Результат оказался показательным, ведь 68% опрошенных работодателей в той или иной степени ощутили усиление дефицита работников. Острее всего проблему ощущают компании, работающие в:

гостинично-ресторанном бизнесе;

розничной торговле;

строительной промышленности;

деревообработке;

пищевой промышленности;

оптовой торговле;

металлургии;

автобизнесе и автосервисе;

машиностроении;

транспорте и логистике.

Интересно, что лишь 7% работодателей заявили, что отток молодых работников не повлиял на дефицит кадров, поскольку они стали активнее нанимать людей из других возрастных и социальных групп. Отмечается, что это может свидетельствовать о том, что часть компаний уже меняет подходы к найму.

Без опыта — почти за те же деньги, что и на среднем рынке

Одним из важнейших сигналов для людей, которые только ищут работу, является динамика зарплат. За последний год медианная зарплата по вакансиям увеличилась примерно на 20%. При этом предложения для людей без опыта и студентов росли еще быстрее.

В вакансиях с пометкой "Студентам" медианная зарплата выросла с 23 950 до 29 700 грн, то есть примерно на 24 %. Для вакансий с пометкой "Без опыта" рост составил с 23 500 до 29 000 грн, или примерно на 23%.

Таким образом, разница между оплатой для начинающих и средним уровнем заработной платы на рынке стала минимальной. Человек без предыдущего опыта уже может претендовать на оплату, которая почти соответствует общему уровню заработной платы по вакансиям.

Кадровый дефицит фактически вынуждает работодателей расширять круг потенциальных сотрудников. Среди групп, которые могут получить больше возможностей на рынке труда, — ветераны, ВПЛ, люди с инвалидностью, работники старшего возраста и молодежь без опыта.

Украине нужна система подготовки кадров

Гетманцев подчеркивает, что ответом на кадровый дефицит должен стать не только поиск работников, но и системное изменение подходов к профессиональному образованию и переквалификации. По его словам, профессиональное образование должно соответствовать реальным потребностям экономики, а программы переквалификации — давать людям навыки, которые действительно нужны работодателям.

В то же время компаниям нужны стимулы для инвестирования в обучение персонала и автоматизацию. Такой подход позволяет одновременно решать две проблемы: люди получают возможность освоить новую профессию и найти работу, а предприятия — закрывать вакансии, которые долгое время остаются незаполненными.

Важную роль по-прежнему играет легальная занятость. Официальное трудоустройство дает работнику трудовые и социальные гарантии, а уплаченные налоги обеспечивают поступления в бюджет, в частности для финансирования обороны и выполнения государством своих социальных обязательств.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине изменили правила прохождения практики для студентов профессионально-технических учебных заведений: если во время практической подготовки они будут выполнять оплачиваемую работу, все заработанные средства будут получать непосредственно они, а не частично учебное заведение. Кроме того, за выполнение трудовых функций со студентом будут заключать официальный договор, что позволит получить реальный трудовой и страховой стаж.

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