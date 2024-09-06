"Есть почва для прорыва": в Азербайджане рассказали о газовых переговорах Украины, ЕС и России

Переговоры о продлении транзита газа через Украину после 2024 года продолжаются. Сама Украина не намерена продлевать договор с "Газпромом", но готова рассмотреть запросы европейских компаний о транзите газа через свою территорию в сотрудничестве с Европейским Союзом (ЕС). В частности, стороны обратились к Азербайджану с просьбой содействовать переговорам с Россией о возможной сделке.

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Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, пишет Reuters. Отмечается, что Алиев "с оптимизмом смотрит на переговоры" о транзите российского газа через Украину.

Так, президент Азербайджана сказал, что у него есть "определенный оптимизм" в отношении последних дискуссий между Россией и Украиной. "Мы думаем, что есть почва для прорыва, но, вероятно, будет преждевременно вдаваться в подробности", – заявил он.

Алиев напомнил, что хотя ЕС сильно сократил закупки российского газа, некоторые страны Центральной Европы, включая Австрию, по-прежнему зависят от топлива из РФ. И речь идет именно о газе, который поставляется по трубопроводу транзитом через Украину. Впрочем, по данным FT, российский газ, поступающий через Украину, составляет лишь около 5% от общего объема поставок в ЕС.

По его словам, Азербайджан играет важную роль в энергетической безопасности ЕС. "Еврокомиссия называет Азербайджан общеевропейским поставщиком газа, а также надежным партнером", – сказал он.

На фоне завершения транзитного контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом" в 2024 году Украина и Европейский Союз активно рассматривают возможность использования азербайджанского газа в качестве альтернативы российскому. Этот вопрос приобрел особую актуальность после визита Владимира Путина в Азербайджан.

Транзит газа по-новому: рассматриваются два варианта

В целом же Украина не собирается продлевать прямой контракт с "Газпромом", заверил президент Владимир Зеленский в конце августа-2024. Впрочем, есть вариант сохранения транзита – закупка газа трейдерами ЕС на границе Украины и России. В таком случае через Украину формально будет проходить газ, который уже принадлежит европейским покупателям.

Однако глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев считает, что предложение Азербайджана заменить российский газ своим является более надежным вариантом. Предполагается, то в таком случае часть газа Баку будет импортировать из России, а затем экспортировать газ в Европу через Украину. Вторую часть экспорта составит газ непосредственно азербайджанской добычи.

Действие прямого контракта "Нафтогаза" с "Газпромом" о транзите истекает 31 декабря 2024 года. Если не удастся воплотить ни один из альтернативных планов, в 2025 году российский газ не будет поставляться через Украину, что заставит такие страны, как Австрия и Словакия в экстренном порядке искать альтернативные источники поставок.

Как сообщал OBOZ.UA, недавние изменения Таможенного кодекса Украины позволяют украинскому биометану выходить на рынки Европы, заменяя российский газ. В перспективе это может способствовать развитию возобновляемой энергетики и уменьшению зависимости Европы от импорта газа из России.

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