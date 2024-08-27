"На этом вопросе поставлена точка": Зеленский озвучил планы по транзиту газа из РФ

Украина не будет продлевать договор с Россией о транзите газа, поставив точку на многолетнем сотрудничестве в этой сфере. В то же время Украина готова рассмотреть запросы европейских компаний о транзите газа через свою территорию в сотрудничестве с Европейским Союзом.

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Об этом заявил Владимир Зеленский на форуме "Украина 2024. Независимость". "Договор с Россией никто продлевать не будет. На этом поставлена точка ", - заявил Зеленский.

Это решение - ответ на спекуляции, возникшие после недавних высказываний российского президента Владимира Путина во время его визита в Азербайджан. Зеленский подчеркнул, что Украина завершила свое сотрудничество с Россией в этой сфере.

Зеленский также отметил, что Украина готова рассматривать возможность сотрудничества с европейскими компаниями, если они будут заинтересованы в транзите газа через территорию Украины. Однако этот вопрос еще нуждается в согласовании с Европейским Союзом и другими заинтересованными сторонами. "Что касается транзита газа от других компаний – если будут продолжаться запросы некоторых наших европейских коллег – мы все с Евросоюзом будем рассматривать их просьбы", – добавил президент.

Отвечая на вопрос о высказываниях российского президента, Зеленский отметил, что не знает, о чем именно говорил Путин в Азербайджане, но уверен, что вопрос транзита газа больше не будет обсуждаться. "О чем говорил старый дед (Путин. – Ред.) в Азербайджане, мне не известно. Не уверен, что о газе. Думаю, что есть другие вопросы", – отметил Зеленский.

Транзит газа через Украину всегда важен для европейских потребителей, особенно для стран Центральной и Восточной Европы. Заявление Зеленского может вызвать беспокойство среди европейских партнеров, поскольку альтернативные маршруты, такие как "Северный поток-2", сталкиваются с санкциями и политическими препятствиями. Однако Украина готова к новым экономическим возможностям и ищет партнеров в Европе, готовых работать на принципах взаимоуважения и равноправия.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на фоне завершения транзитного контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом" в 2024 году Украина и Европейский Союз активно рассматривают возможность использования азербайджанского газа в качестве альтернативы российскому. Этот вопрос приобрел особую актуальность после визита Владимира Путина в Азербайджан.

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