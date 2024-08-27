Скандал вокруг SOCAR и молчания властей: эксперты объяснили, есть ли измена

На фоне завершения транзитного контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом" в 2024 году Украина и Европейский Союз активно рассматривают возможность использования азербайджанского газа в качестве альтернативы российскому. Этот вопрос приобрел особую актуальность после визита Владимира Путина в Азербайджан, что спровоцировало информационные атаки на азербайджанскую компанию SOCAR, работающую на украинском рынке.

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Несмотря на значительный резонанс, украинские власти до сих пор не отреагировали на кампанию против SOCAR, вызывающую непонимание среди экспертов и журналистов. Акпер Гасанов, журналист и политический обозреватель, выразил удивление по поводу того, что украинские чиновники не стали в защиту SOCAR, которая является важным игроком на рынке и крупным налогоплательщиком в Украине.

Гасанов отмечает, что промолчали даже те, кто ранее активно обращался к руководству Азербайджана за помощью, например руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Промолчали также и советники Офиса президента, например Михаил Подоляк, а также депутаты Верховной Рады, в том числе члены межпарламентской группы дружбы с Милли Меджлисом. По словам журналиста, такая позиция ошибочна, поскольку дружеские отношения между государствами нуждаются в активной поддержке, особенно в моменты информационных атак.

"Это, по моему мнению, очень ложная позиция. Дружба – это танец, который пляшут вдвоем и нельзя отмалчиваться в такие моменты, когда начинается заказная кампания против Азербайджана, продолжая называть себя другом. И совсем неправильно молчать, когда звучат призывы к бойкоту сети АЗС SOCAR в Украине", – подчеркнул журналист.

Еще одно мнение.

Игорь Тишкевич, главный эксперт по изучению России Украинского института будущего, подчеркнул важность сотрудничества с SOCAR для Украины и ЕС по трем ключевым аспектам. Во-первых, он отметил энергетическую выгоду для Украины и Европейского Союза.

Азербайджанский газ может стать важным ресурсом для ЕС, а Украина получит прибыль от его транзита и часть газа для внутренних нужд. Это требует заключения соглашений между SOCAR и "Газпромом", которые будут похожи на подписанные между "Нафтогазом" и "Газпромом" по транзиту российского газа.

"В ЕС может пойти азербайджанский (по месту добычи) газ, Украина получит деньги за транзит и тоже немного его купит. Для этого, к сожалению, SOCAR и "Газпром" должны заключить ряд соглашений. В чем-то похожие на те, которые подписал "Нафтогаз" относительно транзита российского газа. Только в роли "Нафтогаза" – транзитера – для азербайджанцев выступает "Газпром". Газ из Баку на вход в украинскую ГТС воздухом не прилетит. А в трубе заинтересованы, в частности, страны, которые нам дают оружие и деньги на жизнь ", – отмечает Тишкевич.

Во-вторых, Тишкевич подчеркнул, что заключение контрактов с "Газпромом" не мешает сотрудничеству Украины с Турцией, в частности, в сфере строительства кораблей для ВМСУ. У Украины есть опыт такого сотрудничества, и в условиях нынешней геополитической ситуации это открывает новые возможности для страны.

Контракты с "Газпромом" не мешают нам работать с Турцией, в частности, по строительству кораблей для ВМСУ. То есть мы можем работать достаточно рационально. Есть опыт. И здесь, в свете последних событий, появляется интересная опция для Украины", – отметил он.

В-третьих, эксперт обратил внимание на проблему дефицита бензина в Украину, обусловленную импортом горючего из других стран, в том числе из российской нефти. Это горючее необходимо для нужд ВСУ, но импорт всегда дороже собственного производства. Тишкевич предлагает решение этой проблемы через сотрудничество с SOCAR, что предполагает строительство нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Украине.

"Импорт всегда дороже собственного продукта. К чему я? Можно предложить SOCAR построить НПЗ в Украине. И, например, гарантировать (при соблюдении ценовых рамок) выкуп ряда типов топлива для ВСУ, в частности авиационного топлива, которое производят далеко не все", – подытожил Тишкевич.