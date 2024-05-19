Биометан из Украины будет поставляться в ЕС вместо российского газа: раскрыты подробности

Новые изменения в Таможенный кодекс Украины позволят украинскому биометану выходить на рынки Европы, заменяя российский газ. Это может способствовать развитию возобновляемой энергетики и уменьшению зависимости Европы от импорта газа из России.

Об этом пишет DW. "Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Таможенный кодекс страны, касающиеся оформления биометана. Новый закон о таможне открывает украинскому "зеленому" газу дорогу на рынки Европы ", – говорится в сообщении.

По информации DW, этот шаг рассматривается как значительный прорыв в энергетическом сотрудничестве между Украиной и Германией. Основная идея состоит в том, чтобы использовать те же трубопроводы, по которым ранее транспортировался российский природный газ, для поставки украинского биометана в Европу.

"Для Германии это означает дальнейший важный вклад в отказ от ископаемых энергоносителей, а для измученной войной Украины это шанс получить экономическую выгоду от использования своего огромного потенциала в области биометана ", – отметил Тимм Келер, руководитель главной организации немецкой газовой промышленности Zukunft Gas.

Биометан как возобновляемое топливо может стать важной составляющей энергетической стратегии обеих стран. Очищенный биогаз, или биометан по своим свойствам аналогичен добываемому из-под земли метану и может использоваться для тех же целей.

Мощный аграрный сектор Украины имеет потенциал производить биометан в больших количествах из отходов сельскохозяйственного производства, что обеспечит стабильную поставку этого вида топлива. Это позволит Украине использовать свой потенциал для производства возобновляемых источников энергии, а в Европе – уменьшить зависимость от российских ископаемых энергоносителей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Венгрия противится введению Евросоюзом санкций против экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из России. В частности, там обещают блокировать любые санкции, повышающие цены на энергоносители в Европе. Впрочем, открыто о своей позиции власти страны пока не высказали – дело ограничивается высказываниями во время отдельных встреч.

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