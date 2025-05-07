Две страны ЕС не хотят слезать с "газовой иглы" Кремля: кто выступил против

Венгрия и Словакия предсказуемо выступили против инициативы REPowerEU, предусматривающей прекращение импорта российских энергоносителей до конца 2027 года. Две страны Европейского Союза обещают не поддерживать эту программу и жалуются на возможные огромные убытки из-за отказа от российских газа, нефти и ядерной энергии.

Видео дня

В частности, как сообщает Dennik N, словацкий премьер Роберт Фицо уверен, что для Евросоюза последствия такого решения будут более серьезными, чем для России. Поэтому он назвал дорожную карту REPowerEU неприемлемой для его страны.

"Просим Европейскую комиссию: пять раз отмерьте – один раз отрежьте", – сказал глава правительства Словакии. В то же время он признал, что для принятия новой стратегии достаточно простого большинства стран ЕС, поэтому он не сможет помешать этому.

Фицо напомнил, что Словакия подписала с российским газовым монополистом "Газпромом" контракт на поставку газа до 2034 года, и последствия расторжения соглашения могут быть предсказуемыми. Также словацкий премьер выразил опасения относительно роста цен на газ, но признал важность стратегической цели уменьшения зависимости ЕС от других стран.

В свою очередь, в видеообращении на своей странице в Facebook министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал планы ЕС "очень серьезной ошибкой". По его словам, это нарушает суверенитет стран Европы, в частности, Венгрии.

"После полного провала санкций против России Европейская комиссия сегодня делает еще одну очень серьезную ошибку, принудительно, искусственно и идеологически исключая российские источники энергии", – сказал Сийярто.

Он считает, что это решение может вызвать трудности для экономики многих европейских стран и проблемы для некоторых европейских компаний с точки зрения международной конкурентоспособности, а также создаст серьезную угрозу роста цен на энергетическом рынке, считает он. Таким образом, Еврокомиссия, мол, хочет заставить страны, которые "действуют разумно и внедряют разумную политику" платить за "бессмысленную и неизмеримую" поддержку Украины.

"Мы это отвергаем, мы не готовы платить цену бессмысленных и неизмеримых субсидий Украине. Мы не готовы платить цену сверхбыстрого вступления Украины в Европейский Союз", – сказал Петер Сийярто.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в феврале Россия получила 1,3 млрд евро от 5 крупнейших европейских покупателей своего ископаемого топлива. При этом больше половины денег ушло на закупку сжиженного газа (LNG). Крупнейшим импортером российских энергоресурсов среди стран ЕС стала Франция, которая заплатила за LNG РФ 399 млн евро.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!