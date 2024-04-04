Санкции бьют по российскому газу: остановлен крупнейший СПГ-проект

Российская газодобывающая компания "Новатэк" свернула свой проекта завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) "Арктик СПГ 2". Из-за международных санкций компания не может купить танкеры для перевозки СПГ.

Поскольку экспорт российского газа в Европу упал до многолетних минимумов, к 2030-2035 годам Кремль пытается нарастить свою долю на мировом рынке СПГ с нынешних 8% до 20%. Но, как сообщает Reuters, РФ столкнулась с дефицитом танкеров.

"Арктик СПГ 2" должен был стать крупнейшим российским заводом по производству СПГ в России. Его конечная производительность оценивается в 19,8 млн тонн СПГ в год и 1,6 млн тонн стабильного газового конденсата в год на трех линиях.

В декабре 2023 года на первой линии "Арктик СПГ 2" уже было запущено производство сжиженного природного газа, но из-за нехватки газовозов ледового класса "Новатэк" отстал от графика поставок первых партий СПГ. А источники Reuters сообщают о приостановлении преобразования метана в жидкость на заводе.

Вторую производственную линию, которую в настоящее время строят на заводе в Белокаменке Мурманской области, должны были запустить в 2024 году. В 2026 году должна начать работу третья линия.

Вместо этого на "Мурманск СПГ", который должен стать даже больше, чем "Арктик СПГ 2", может быть использована третья очередь, утверждают источники агентства. Планируется, что его конечная производительность составит 20,4 млн тонн СПГ в год. Строительство первых двух линий должно начаться к концу 2027 года, а запуск последней линии запланирован на 2029 год.

Кроме того, у Мурманского завода будет доступ к незамерзающему порту в Баренцевом море, поэтому для транспортировки СПГ с этого завода не понадобятся танкеры ледового класса.

Также OBOZ.UA сообщал о приостановке нефтяного терминала "Новатэка" из-за атаки украинскими беспилотниками. Завод работает на экспорт и поставляет топливо российским войскам.

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