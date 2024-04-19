ЕС продолжает закупку российского СПГ: идея ввести эмбарго оказалась на грани срыва

Идея остановить закупки российского сжиженного природного газа (СПГ) столкнулась с серьезными проблемами. Регулятор энергетики ЕС Acer в своем отчете сообщил о том, что Евросоюзу придется продолжить импорт СПГ во избежание энергетического кризиса.

Об этом сообщает Financial Times. В начале апреля Европейский парламент принял инициативу, позволяющую запретить импорт российского сжиженного природного газа.

Однако регулятор энергетики ЕС Acer отметил, что хотя определенная группа стран-членов пытается запретить закупки газа из Москвы, все же блок должен продолжать импортировать российский СПГ, чтобы предотвратить энергетический шок. Эксперты отмечают, что это особенно актуально в связи с тем, что поставки трубопроводного газа из России значительно снизятся в конце этого года.

"Уменьшение российского импорта СПГ следует рассматривать постепенно ", – отмечено в отчете Acer, отражающем трудность обеспечения энергетической безопасности ЕС в контексте балансировки отношений с Россией и финансовых интересов стран-членов. По мнению регулятора, необходимо избегать внезапных решений по ограничению импорта российского газа.

В 2022 году ЕС сумел заменить российский трубопроводный газ СПГ после вторжения России в Украину. Однако мировой газовый рынок остается напряженным, а в этом году энергетические рынки стали нестабильными из-за возможной эскалации конфликтов в регионе Ближнего Востока и повышенного напряжения с Ираном.

Европейский Союз, пытаясь снизить зависимость от российского газа, увеличил закупки СПГ как у стран России, так и у других стран-поставщиков. Однако сейчас Россия остается вторым по объему поставщиком СПГ в ЕС.

Тем временем некоторые страны, в частности Швеция, Финляндия и страны Балтии, настаивают на том, чтобы Европейский Союз полностью запретил импорт российского СПГ. Однако это требует единодушия всех стран-членов и определенного времени.

Нарушение контрактов на поставку газа может привести к серьезным финансовым штрафам для европейских компаний. В настоящее время европейские компании советуют избегать покупки российского газа.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард выступила с заявлением, в котором осудила предложения США по использованию замороженных активов России для финансирования военной помощи Украине. Но отметила их нарушение международного права и возможные последствия.

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