Европарламент бьет по СПГ из России: импорт сжиженного газа прекратится

Европейский парламент принял новую законодательную инициативу, которая не даст российским компаниям бронировать мощности газовой инфраструктуры Европы. Это позволит запретить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза.

Новый механизм 11 апреля поддержали члены Европарламента. Как пишет Reuters, это стало лазейкой, чтобы дать правительствам стран ЕС законную возможность заблокировать поставки СПГ, не вводя санкции против российских газовых компаний непосредственно. При этом ни один крупный европейский импортер не подтвердил планы закупать СПГ у россиян.

Обновленные правила европейского газового рынка позволят правительствам ЕС временно не допускать белорусских и российских экспортёров СПГ к торгам за мощности инфраструктуры, необходимой для поставок топлива в Европу.

Стоит отметить, что поставки трубопроводного газа в Европу значительно сократились после начала полномасштабного военного вторжения войск РФ в Украину. Но масштабы поставок СПГ страна только нарастила – если в 2021 году Россия продала в Европу 16 млрд куб. м СПГ, то в 2023-м – уже 22 млрд куб. м. Топливо попадает в ЕС через порты Испании, Бельгии и Франции, которые пока не подтвердили, будут ли использовать новый механизм.

В испанском Министерстве энергетики заявили, что королевство поддерживает централизованный запрету российского СПГ в Европе. Но если Испания примет такое решение в одиночку, российские фирмы продолжат отправлять топливо через другие порты.

Министр энергетики Бельгии Тинне Ван дер Стрете заявила, что правительство ее страны анализирует новый закон и его условия – в частности, то, что новые ограничения не должны нарушить газовых потоков внутри ЕС. Для Бельгии это важно, поскольку она реэкспортирует преимущественную долю российского СПГ в другие страны.

В Министерстве финансов Франции новый закон не прокомментировали.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что из-за международных санкций российская газодобывающая компания "Новатэк" не может купить танкеры для перевозки СПГ. Это вынудило ее свернуть свой проект крупнейшего завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) "Арктик СПГ 2".

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