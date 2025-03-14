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ЕС исключил из санкционного списка четырех россиян: СМИ назвали имена

Станислав Кожемякин
Рынки и компании
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ЕС передумал вводить санкции против некоторых россиян

Европейский Союз (ЕС) исключил из санкционных списков четырех российских граждан. Ограничения отменили для двух бизнесменов, министра и родственницы миллиардера.

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Об этом сообщает DW, ссылаясь на собственные дипломатические источники. Собеседник СМИ рассказал, что санкции сняли с:

  • экс-главы "Еврохима" Владимира Рашевского;
  • сестры миллиардера Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой;
  • бизнесмена и экс-главы Европейского еврейского конгресса Вячеслава Моше Кантора;
  • министра спорта РФ Михаила Дегтярева.

"Когда мы начали обсуждение продления санкций несколько недель назад, одна страна была практически против. Затем она попросила исключить из списка 9 фамилий. Некоторые другие страны также просили исключить конкретных лиц, в то время как некоторые другие требовали вообще не исключать никого из списка. "Драма" возникла потому, что было трудно найти баланс, так как добавление или удаление даже одного имени стоило нам единогласия", – объяснил дипломатический источник.

Вместе с тем, 14 марта Евросоюз расширил санкционные списки, включив в них около 2,4 тис. новых имен и организаций. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что граничения включают:

  • запрет на поездки для физических лиц;
  • замораживание финансовых активов;
  • запрет на предоставление финансовых или других экономических ресурсов.
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Ранее стало известно, что Венгрия заблокировала продление санкций ЕС против России, потребовав исключить из списков восемь человек, включая миллиардеров Алишера Усманова, Михаила Фридмана и Петра Авена. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт "не согласится спешить" с расширением санкционного списка без соответствующих гарантий.

На это Совет ЕС предложил Венгрии альтернативный список лиц, с которых могут снять антироссийские санкции. В него как раз и попали Гульбахор Исмаилова, Вячеслав Моше Кантор и Михаил Дегтярев. Касательно Рашевского, в DW сообщили, что его решили исключить из списков еще на прошлой неделе, поэтому его имя не вызывало споров и разногласий.

Как сообщал OBOZ.UA, Евросоюз все же пошел на уступки Венгрии, и она отказалась от возражений по продлению ряда санкций против России. После того, как по настоянию Будапешта из санкционного списка исключили трех человек, представитель страны снял свои возражения.

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