ЕС исключил из санкционного списка четырех россиян: СМИ назвали имена

Европейский Союз (ЕС) исключил из санкционных списков четырех российских граждан. Ограничения отменили для двух бизнесменов, министра и родственницы миллиардера.

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Об этом сообщает DW, ссылаясь на собственные дипломатические источники. Собеседник СМИ рассказал, что санкции сняли с:

экс-главы "Еврохима" Владимира Рашевского ;

; сестры миллиардера Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой ;

; бизнесмена и экс-главы Европейского еврейского конгресса Вячеслава Моше Кантора ;

; министра спорта РФ Михаила Дегтярева.

"Когда мы начали обсуждение продления санкций несколько недель назад, одна страна была практически против. Затем она попросила исключить из списка 9 фамилий. Некоторые другие страны также просили исключить конкретных лиц, в то время как некоторые другие требовали вообще не исключать никого из списка. "Драма" возникла потому, что было трудно найти баланс, так как добавление или удаление даже одного имени стоило нам единогласия", – объяснил дипломатический источник.

Вместе с тем, 14 марта Евросоюз расширил санкционные списки, включив в них около 2,4 тис. новых имен и организаций. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что граничения включают:

запрет на поездки для физических лиц;

замораживание финансовых активов;

запрет на предоставление финансовых или других экономических ресурсов.

Ранее стало известно, что Венгрия заблокировала продление санкций ЕС против России, потребовав исключить из списков восемь человек, включая миллиардеров Алишера Усманова, Михаила Фридмана и Петра Авена. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт "не согласится спешить" с расширением санкционного списка без соответствующих гарантий.

На это Совет ЕС предложил Венгрии альтернативный список лиц, с которых могут снять антироссийские санкции. В него как раз и попали Гульбахор Исмаилова, Вячеслав Моше Кантор и Михаил Дегтярев. Касательно Рашевского, в DW сообщили, что его решили исключить из списков еще на прошлой неделе, поэтому его имя не вызывало споров и разногласий.

Как сообщал OBOZ.UA, Евросоюз все же пошел на уступки Венгрии, и она отказалась от возражений по продлению ряда санкций против России. После того, как по настоянию Будапешта из санкционного списка исключили трех человек, представитель страны снял свои возражения.

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