Послы ЕС одобрили продление санкций против России: Еврокомиссия расширит ограничения

Послы стран-членов Европейского Союза (ЕС) утвердили продление санкций против лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины еще на 6 месяцев, а также расширили список новыми фигурантами. Таким образом, ограничения будут действовать не менее 15 сентября 2025 года.

Видео дня

Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен. Она отметила: новые санкции будут введены против почти 2 400 лиц и организаций.

При этом, подчеркнула фон дер Ляен, санкции предусматривают ряд ограничений. В частности:

на поездки для физических лиц;

замораживание финансовых активов;

запрет на предоставление финансовых или других экономических ресурсов.

"ЕС усиливает давление на Россию. Наша решимость поддержать Украину имеет решающее значение", – говорится в сообщении.

В то же время, подчеркнем: утверждение санкций послами ЕС не является официальным введением ограничений – это лишь первый шаг к этому. Для полноценного "запуска" санкции должен единогласно принять еще Совет ЕС, после чего должно появится соответствующее официальное сообщение на ресурсе Евросоюза.

В то же время, по информации "Суспільного",з санкционного списка исключены 4 человека. В частности:

министр спорта России Михаил Дегтярев;

сестра миллиардера Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова;

экспредседатель Европейского еврейского конгресса, бизнесмен Вячеслав Моше Кантор;

бывший глава компании "Еврохим" Владимир Рашевский.

"Также из списка исключены 3 человека, которые умерли. Это бывший глава правительства СССР Николай Рыжков и российские военные Андрей Ермишко и Алексей Большаков", – говорится в сообщении.

Евросоюз пошел на уступки Венгрии по санкциям

Ранее же в Bloomberg сообщали, что Евросоюзу пришлось пойти на уступки Венгрии – чтобы добиться от нее отказа от возражений по продлению санкций против России. В противном случае это угрожало разблокировкой десятков миллиардов евро российских активов.

Отмечалось, что Венгрия якобы настаивала на исключении из санкционного списка российского олигарха Михаила Фридмана. При этом данную позицию поддержал и Люксембург. Впрочем, утверждают аналитики, добиться этого названным странам не удалось.

Тем не менее, отмечается, Венгрия сняла свои возражения только после того, как из списка санкций все же исключили троих человек. Однако о ком именно речь шла, не указывалось.

Как сообщал OBOZ.UA, за последние три года Венгрия превратила процесс продления санкций в инструмент торга, неоднократно добиваясь исключения отдельных лиц из списка. Дополнительную уверенность в успехе своего плана Будапешт мог получить на фоне сигналов от Дональда Трампа о возможной отмене санкций против России, если она пойдет на заключение мирного соглашения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!