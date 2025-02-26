Венгрия устроила новую политическую игру: чем шантажирует Украину "в обмен на санкции" против РФ

Венгрия блокирует продление санкций ЕС (Европейского Союза) против России, требуя исключения восьми человек, среди которых Алишер Усманов, Михаил Фридман и Петр Авен. В обмен на ограничения Будапешт требует гарантий участия в газовых переговорах с Украиной.

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Об этом пишет Reuters. Санкции ЕС против России делятся на две части: экономические ограничения и список физических и юридических лиц, подпадающих под замораживание активов и запрет на поездки.

Их продолжение требует единогласного голосования всех членов ЕС, и Венгрия уже неоднократно использовала этот механизм для переговоров. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт "не согласится спешить" с расширением санкционного списка без соответствующих гарантий. В январе Венгрия уже задержала возобновление экономических санкций, пока Еврокомиссия не согласилась включить ее в переговоры о транзите российского газа через Украину.

Кого хочет вывести из-под санкций Венгрия

Журналисты выяснили имена лиц, которые Венгрия пытается исключить из списка санкций ЕС. Среди них:

Алишер Усманов – российский олигарх, один из приближенных к Владимиру Путину;

– российский олигарх, один из приближенных к Владимиру Путину; Гульбахор Исмаилова – сестра Усманова, владелица его зарубежных активов;

– сестра Усманова, владелица его зарубежных активов; Михаил Фридман – соучредитель "Альфа-Банка" и влиятельный инвестор;

– соучредитель "Альфа-Банка" и влиятельный инвестор; Петр Авен – бизнес-партнер Фридмана, под санкциями ЕС с февраля 2022;

– бизнес-партнер Фридмана, под санкциями ЕС с февраля 2022; Дмитрий Мазепин – владелец химического холдинга "Уралхим";

– владелец химического холдинга "Уралхим"; Вячеслав Моше Кантор – бывший президент Европейского еврейского конгресса, имеет тесные связи с Кремлем;

– бывший президент Европейского еврейского конгресса, имеет тесные связи с Кремлем; Муса Бажаев – нефтяной магнат, бизнес которого поддерживает стратегические отрасли российской экономики;

– нефтяной магнат, бизнес которого поддерживает стратегические отрасли российской экономики; Михаил Дегтярев – министр спорта РФ, поддержавший самопровозглашенные республики Донбасса.

Кроме пересмотра санкций, Венгрия также требует гарантий участия в переговорах о транзите газа через Украину. Потоки российского газа прекратились с 1 января 2025 г. после окончания транзитного контракта между Украиной и "Газпромом". Сийярто выразил недовольство тем, что Венгрия не была приглашена на встречу между Украиной и Словакией, в то время как Еврокомиссия заверила, что планирует привлечь Будапешт к предстоящим переговорам.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, российская угольная промышленность переживает тяжелый кризис, вызванный последствиями западных санкций и сложности с экспортом. На этом фоне крупнейшие угледобывающие предприятия РФ отчитались о 50 млрд рублей (около $0,58 млрд) чистых убытков.

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