Совет ЕС из-за шантажа Венгрии предложил снять антироссийские санкции с 4 человек, – журналист

Совет Европейского Союза (ЕС) предложил Венгрии альтернативній список лиц, с которых могут снять антироссийские санкции. Будапешт в обмен на продление санкций ЕС против РФ требовал снять ограничения с 8 лиц, среди которых могли быть олигархи Алишер Усманов, Михаил Фридман и Петр Авен. В ответ на это Совет ЕС выставил свой список – из четырех других подсанкционных лиц.

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Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по европейским вопросам Рикард Йозвяк. По его словам, окончательное решение еще не принято.

Дальнейшее обсуждение состоится на уровне послов ЕС в среду, 12 марта. А срок действия действующих санкций истекает 15 марта.

"Венгрия хотела исключить 8 человек из российского санкционного списка (всего 2400 лиц и организаций), чтобы дать зеленый свет шестимесячному продлению санкций (ЕС против России. – Ред.). Контр-предлоежние Евросовета – исключить 4 других лица", – говорится в сообщении.

Ранее журналисты выяснили имена лиц, которые Венгрия, возможно, пытается исключить из списка санкций ЕС. Среди них:

Алишер Усманов – российский олигарх, один из приближенных к Владимиру Путину;

– российский олигарх, один из приближенных к Владимиру Путину; Гульбахор Исмаилова – сестра Усманова, владелица его зарубежных активов;

– сестра Усманова, владелица его зарубежных активов; Михаил Фридман – соучредитель "Альфа-Банка" и влиятельный инвестор;

– соучредитель "Альфа-Банка" и влиятельный инвестор; Петр Авен – бизнес-партнер Фридмана, под санкциями ЕС с февраля 2022 года;

– бизнес-партнер Фридмана, под санкциями ЕС с февраля 2022 года; Дмитрий Мазепин – владелец химического холдинга "Уралхим";

– владелец химического холдинга "Уралхим"; Вячеслав Моше Кантор – бывший президент Европейского еврейского конгресса, имеет тесные связи с Кремлем;

– бывший президент Европейского еврейского конгресса, имеет тесные связи с Кремлем; Муса Бажаев – нефтяной магнат, бизнес которого поддерживает стратегические отрасли российской экономики;

– нефтяной магнат, бизнес которого поддерживает стратегические отрасли российской экономики; Михаил Дегтярев – министр спорта РФ, поддержавший самопровозглашенные республики Донбасса.

Таким образом, Венгрия все еще блокирует продление санкций ЕС против России. При этом кроме исключения ряда лиц из санкционного списка, Будапешт добивается гарантий участия в газовых переговорах с Украиной. Транзит российского газа прекратился с 1 января 2025 г., после окончания транзитного контракта между Украиной и "Газпромом".

Санкции ЕС против России, напомним, состоят из двух частей: экономические ограничения и "черный список" физических и юридических лиц. Их продление требует единогласного голосования всех членов ЕС, и Венгрия уже неоднократно использовала этот механизм для переговоров. В январе-2025 Венгрия уже задержала продление экономических санкций.

Как отмечало издание Euractiv, за последние три года Будапешт "превратил процесс продления санкций в инструмент торга, неоднократно добиваясь исключения отдельных лиц из списка". Дополнительную уверенность в успехе своего плана, по данным издания, Венгрия могла получить "на фоне сигналов от Дональда Трампа о возможной отмене санкций против России в рамках его попыток заключить мирное соглашение".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решил организовать голосование в своей стране относительно поддержки вступления Украины в Европейский Союз. Речь идет о так называемом референдуме, на котором будут спрашивать мнение венгров с правом голоса.

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