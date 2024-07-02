"Эпицентры" в оккупации захватил связанный с экс-нардепкой Королевской коллаборационист - "Схемы"

Строительные гипермаркеты "Эпицентр", расположенные в оккупированной части Запорожской области и в Луганске, а ранее – и в Херсоне, захватила российская компания "Стройцентр". Ею руководит россиянин, связанный с бывшей народной депутатом Наталией Королевской.

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В журналистском расследовании проекта "Схемы" говорится, что это – Якубовский Александр Леонидович. Он является директором и владельцем 45% компании ООО "Стройцентр" через основанную в российском Краснодаре компанию "Универсал-Юг".

В российских госреестрах журналисты обнаружили, что после оккупации Мелитополя в Запорожской области "Стройцентр" завладел расположенным в этом городе гипермаркетом "Эпицентр", а в 2021 году – магазином в Луганске. Кроме того, во время оккупации Херсона в 2022 году Якубовский приезжал в один из местных "Эпицентров" и сообщил работникам, что торговля продолжится под его руководством. Впрочем, после освобождения города Вооруженными силами Украины россияне попали ракетами в оба гипермаркета и они сгорели.

О Якубовском удалось узнать, что он имеет гражданство и РФ, и Украины. В Украине он также является основателем двух предприятий:

ООО "Универсал-Трейд" – зарегистрировано в Луганске по адресу ул. Газеты Луганской правды, 153в. По этому же адресу "прописан" и луганский "Стройцентр";

– зарегистрировано в Луганске по адресу ул. Газеты Луганской правды, 153в. По этому же адресу "прописан" и луганский "Стройцентр"; "Интертрейд".

Соучредителем "Интертрейда" и определенное время партнером Якубовского в "Универсал-Трейде" был Олег Погодин. Он, по меньшей мере, на протяжении 12 лет был достаточно тесно связан с Наталией Королевской:

в 2007 году они вместе баллотировались на выборах в Верховную Раду по спискам "Блока Юлии Тимошенко";

по спискам "Блока Юлии Тимошенко"; в 2012 году Погодин занял 29 место в парламентских списках собственной политической силы Королевской "Украина – Вперед!";

во время президентства Виктора Януковича Королевская возглавила Министерство социальной политики в правительстве Николая Азарова, а Погодин стал ее первым заместителем;

в 2019 году Погодин и Королевская вместе шли в Раду, но уже по спискам от ОПЗЖ, а когда Погодин проиграл выборы в Донецкой области, Королевская устроила скандал и пыталась обжаловать результаты подсчета голосов в суде.

Кроме того, Александр Якубовский вместе с бывшим российским чиновником и родным братом экс-депутата Константином Королевским зарегистрировал в оккупированном Крыму компанию "ЮБС". Именно Якубовский стал связующим звеном и директором предприятий Королевского на аннексированном полуострове.

С началом полномасштабного вторжения Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод сбежали из Украины. В январе 2023 года они подали заявления о сложении мандатов народных депутатов, а в феврале того же года ей объявили подозрение в декларировании недостоверной информации – она пыталась скрыть от налоговой недвижимость в Украине.

Ранее OBOZ.UA писал о журналистском расследовании, в котором выяснилось, что в 2014-2022 годах владельцы сети "Эпицентр" – народный депутат Александр и его супруга Галина Гереги – платили зарплату "управителю" бизнеса на временно оккупированных территориях Геннадию Гальчуку. До 2014 года Гальчук был директором Эпицентра в Макеевке, а после оккупации перешел на сторону россиян.

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