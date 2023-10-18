Собственники "Эпицентра" 8 лет платили зарплату поддерживающему Путина "управителю" бизнеса на оккупированной Донетчине – "Схемы"
Украинские расследователи выяснили, что владельцы гипермаркета "Эпицентр"– народный депутат Александр и его жена Галина Гереги – платили зарплату "управителю" бизнеса на временно оккупированных территориях Геннадию Гальчуку. При чем делали это в течении длительного времени – с 2014-го по 2022 год. Сам же Гальчук ранее был директором "Эпицентра" в Макеевке, однако после 2014 года остался на оккупированной части Донбасса и продолжил управлять созданной вместо "Эпицентров" сетью "Галактика" – зарегистрированная по правилам подконтрольных России администраций.
Об этом сообщают "Схемы". Там отмечают:
- "Галактики" под руководством Гальчука сотрудничали с администрациями группировки "ДНР";
- в 2023 году он стал депутатом от провластной российской партии "Единая Россия" – в результате проведения незаконных выборов на оккупированной части Донбасса.
"Зарплатные сведения, полученные из двух несвязанных между собой источников в налоговых органах Украины, свидетельствуют о том, что Гальчук продолжил находиться в штате украинских компаний Герег и после оккупации Донбасса, и после 24 февраля 2022 года. "Новая Линия" (также принадлежит Герегам. – Ред.) и "Эпицентр" регулярно начисляли Гальчуку зарплату до июля 2022 года", – говорится в расследовании.
При этом подчеркивается: за эти 8 лет Гальчук регулярно приезжал из оккупации на подконтрольную Украине территорию. А кроме того, "финансировал партию Герег" – "За конкретные дела".
Сколько денег получил Гальчук
По данным журналистов, компания "Новая Линия 1" с июля-2015 по конец сентября-2016 насчитала Гальчуку 85,79 тыс. грн зарплаты.
А "Эпицентр К" с сентября 2013 по 28 июля 2022 года – 1,321 млн грн.
Полная поддержка Путина
Как отмечают авторы материала, Гальчук принимал активное участие в оккупационном управлении Россией т.н. "ДНР". В частности:
- в 2022 году возглавил "региональное отделение" всероссийской организации "Деловая Россия";
- в 2023-м получил должность во властных органах "ДНР";
- главарь группировки Денис Пушилин включил Гальчука в состав Инвестиционного комитета;
- осенью 2023 года Гальчук баллотировался от провластной российской партии "Единая Россия" во время псевдовыборов в Макеевке и был объявлен депутатом.
При этом, подчеркивается, он всячески демонстрировал лояльность режиму. В частности:
- называя президента РФ Путина главнокомандующим – делая таким образом упор на военной составляющей его правления;
- заявляя о полной поддержке его действий.
"Я полностью поддерживаю нашего верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина", – говорил Гальчук.
Бывшие "Эпицентры" активно сотрудничали с оккупантами
Сама же сеть "Галактика", отмечается, открыто сотрудничала с подконтрольными России местными администрациями. Так, там:
- дарили автомобили руководству "МЧС" группировки "ДНР";
- после полномасштабного вторжения России в Украину поставляли товары для тюремных администраций, спасателей и спецслужб группировки "ДНР";
- в самих торговых центрах отмечали российские праздники и поздравляли с "днем республики".
Финансировал партию Герег
Тем не менее, такая активная поддержка оккупантов не мешала Гальчуку регулярно приезжать в Украину. К примеру, только в 2019 году он приезжал каждый месяц, а "в отдельные месяцы – несколько раз".
"Также, согласно данным НАПК, в 2016 году Геннадий Гальчук финансировал партию "За конкретные дела". Которую учредили Александр и Галина Гереги", – подчеркивают расследователи.
О чем все это свидетельствует
Резюмируя, авторы материала отмечают: есть подозрения, что после оккупации Гереги не утратили бизнес на Донбассе. И продолжают – пусть и непрямо и под другим названием – кго контролировать.
"Как еще можно объяснить, кроме как обоснованным подозрением, что бывшие "Эпицентры" в оккупации хоть и переименовались в "Галактики", но все равно остались под контролем Герег через Геннадия Гальчука. Которого, оказывается, из "Эпицентра" даже не увольняли?", – констатируется в расследовании.
При этом, подчерикивается, Герега прямые вопросы, продолжал ли он вести бизнес в Донецкой области после оккупации 2014 года и почему Гальчуку начисляли зарплату до июля 2022 года, "оставил без ответа, как и запрос редакции". А сам Гальчук "проигнорировал сообщение журналистов".
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