Собственники "Эпицентра" 8 лет платили зарплату поддерживающему Путина "управителю" бизнеса на оккупированной Донетчине – "Схемы"

Украинские расследователи выяснили, что владельцы гипермаркета "Эпицентр"– народный депутат Александр и его жена Галина Гереги – платили зарплату "управителю" бизнеса на временно оккупированных территориях Геннадию Гальчуку. При чем делали это в течении длительного времени – с 2014-го по 2022 год. Сам же Гальчук ранее был директором "Эпицентра" в Макеевке, однако после 2014 года остался на оккупированной части Донбасса и продолжил управлять созданной вместо "Эпицентров" сетью "Галактика" – зарегистрированная по правилам подконтрольных России администраций.

Об этом сообщают "Схемы". Там отмечают:

"Галактики" под руководством Гальчука сотрудничали с администрациями группировки "ДНР";

в 2023 году он стал депутатом от провластной российской партии "Единая Россия" – в результате проведения незаконных выборов на оккупированной части Донбасса.

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"Зарплатные сведения, полученные из двух несвязанных между собой источников в налоговых органах Украины, свидетельствуют о том, что Гальчук продолжил находиться в штате украинских компаний Герег и после оккупации Донбасса, и после 24 февраля 2022 года. "Новая Линия" (также принадлежит Герегам. – Ред.) и "Эпицентр" регулярно начисляли Гальчуку зарплату до июля 2022 года", – говорится в расследовании.

При этом подчеркивается: за эти 8 лет Гальчук регулярно приезжал из оккупации на подконтрольную Украине территорию. А кроме того, "финансировал партию Герег" – "За конкретные дела".

Сколько денег получил Гальчук

По данным журналистов, компания "Новая Линия 1" с июля-2015 по конец сентября-2016 насчитала Гальчуку 85,79 тыс. грн зарплаты.

А "Эпицентр К" с сентября 2013 по 28 июля 2022 года – 1,321 млн грн.

Полная поддержка Путина

Как отмечают авторы материала, Гальчук принимал активное участие в оккупационном управлении Россией т.н. "ДНР". В частности:

в 2022 году возглавил "региональное отделение" всероссийской организации "Деловая Россия";

в 2023-м получил должность во властных органах "ДНР";

главарь группировки Денис Пушилин включил Гальчука в состав Инвестиционного комитета;

осенью 2023 года Гальчук баллотировался от провластной российской партии "Единая Россия" во время псевдовыборов в Макеевке и был объявлен депутатом.

При этом, подчеркивается, он всячески демонстрировал лояльность режиму. В частности:

называя президента РФ Путина главнокомандующим – делая таким образом упор на военной составляющей его правления;

заявляя о полной поддержке его действий.

"Я полностью поддерживаю нашего верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина", – говорил Гальчук.

Бывшие "Эпицентры" активно сотрудничали с оккупантами

Сама же сеть "Галактика", отмечается, открыто сотрудничала с подконтрольными России местными администрациями. Так, там:

дарили автомобили руководству "МЧС" группировки "ДНР";

после полномасштабного вторжения России в Украину поставляли товары для тюремных администраций, спасателей и спецслужб группировки "ДНР";

в самих торговых центрах отмечали российские праздники и поздравляли с "днем республики".

Финансировал партию Герег

Тем не менее, такая активная поддержка оккупантов не мешала Гальчуку регулярно приезжать в Украину. К примеру, только в 2019 году он приезжал каждый месяц, а "в отдельные месяцы – несколько раз".

"Также, согласно данным НАПК, в 2016 году Геннадий Гальчук финансировал партию "За конкретные дела". Которую учредили Александр и Галина Гереги", – подчеркивают расследователи.

О чем все это свидетельствует

Резюмируя, авторы материала отмечают: есть подозрения, что после оккупации Гереги не утратили бизнес на Донбассе. И продолжают – пусть и непрямо и под другим названием – кго контролировать.

"Как еще можно объяснить, кроме как обоснованным подозрением, что бывшие "Эпицентры" в оккупации хоть и переименовались в "Галактики", но все равно остались под контролем Герег через Геннадия Гальчука. Которого, оказывается, из "Эпицентра" даже не увольняли?", – констатируется в расследовании.

При этом, подчерикивается, Герега прямые вопросы, продолжал ли он вести бизнес в Донецкой области после оккупации 2014 года и почему Гальчуку начисляли зарплату до июля 2022 года, "оставил без ответа, как и запрос редакции". А сам Гальчук "проигнорировал сообщение журналистов".

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