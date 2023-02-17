Королевской, которая прячется в Дубае, сообщили о подозрении: скрыла имущество под Киевом и в РФ

Специализированная антикоррупционная прокуратура при участии детективов Национального антикоррупционного бюро Украины сообщила о подозрении народному депутату от запрещенной ОПЗЖ Наталье Королевской. Было установлено, что в своей декларации за 2020-й год она не указала земельные участки, два из которых на Киевщине, а третий – в РФ.

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Об этом сообщили на странице САП в Facebook. О том, что речь идет именно о Королевской, OBOZREVATEL стало известно из собственных источников.

По данным следствия, нардеп не задекларировала такое свое имущество в Украине: два земельных участка в Обуховском районе Киевской области общей площадью 0,829 га, которые оценили более чем в 2,5 миллиона гривен. Также Королевская владеет жилым домом и земельным участком на территории страны-агрессора РФ стоимостью почти 1,8 миллиона гривен – они расположены в Московской области и не были внесены в декларацию.

"В целом сумма незадекларированных объектов недвижимого имущества составляет более 4,315 млн грн, что превышает 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц", – сообщает САП.

В прокуратуре отметили, что в настоящее время местонахождение нардепа не установлено, поэтому о подозрении ей сообщили в порядке ст. 135, ст. 278 УПК РФ. Действия Королевской квалифицировали по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (Декларирование недостоверной информации).

Напомним, что Королевскую с ее мужем Юрием Солодом, тоже нардепом от ОПЗЖ, недавно заметили в Дубае (ОАЭ). Там они получали водительские права, а эта услуга в стране доступна только ее резидентам.

В Дубае супруги проживают в Address Beach Resort. Кроме них в городе был замечен также старший сын Королевской и Солода Ростислав.

Также, по данным источников OBOZREVATEL, осенью нардепы посетили офис крупнейшего дубайского застройщика Emaar Properties, у которого они могли приобрести недвижимость более чем на 10 миллионов долларов.

После того, как политиков заметили в ОАЭ, стало официально известно о том, что Королевская и Солод подали заявления о сложении полномочий нардепов. Заявления датированы 22 января 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Наталья Королевская скрывала свою недвижимость в РФ в течение 16 лет. Она владеет земельным участком и домом в Московской области.

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