Элитные сумки и часы: кто везет "тяжелый люкс" в Россию несмотря на санкции

Несмотря на запрет на экспорт товаров роскоши из ЕС (Европейский Союз) в Россию, люкс попадает туда через Беларусь по схемам с фиктивной оценкой и транзитом через третьи страны. В центре теневой логистики - компании, связанные с приближенными к власти лицами, которые до сих пор не попали под санкции.

Видео дня

Об этом сообщает Белорусский расследовательский центр. Одежда, аксессуары, обувь и другие предметы класса люкс стоимостью более 300 евро, которые запрещено поставлять в страну-агрессора, массово появляются у российских потребителей.

Центральной фигурой разоблаченной схемы является белорусская логистическая компания "Белкарго", которая, несмотря на запреты, фактически обеспечивает доставку запрещенных к ввозу товаров из Европы в Россию. Один из журналистов расследовательского центра под видом клиента обратился к компании с просьбой отправить в РФ партию брендовых курток из Италии. Реакция компании была более чем положительной, клиенту предложили стандартную схему обхода санкций - покупка товара, перевозка в Литву, а оттуда транзитом через Беларусь уже в Россию.

В тестовом заказе фигурировали десять курток с рыночной стоимостью в 6450 евро, но в таможенной документации их стоимость искусственно занижена до 1730 евро. Компания "Белкарго" не только не отрицала такое занижение, но и выставила счет за доставку и растаможку - всего 255 долларов. По оценкам экспертов, в таких случаях государственный бюджет Беларуси теряет львиную долю таможенных сборов и налогов.

Ключевую роль в логистической цепочке выполняет еще одна белорусская структура - компания "Торговый дом Экспортторг", которая фигурирует в документах как получатель одежды из Италии в Литве, а также как отправитель в российских таможенных декларациях. Эта компания имеет прямые связи с Александром Зайцевым, который в прошлом был помощником Виктора Лукашенко, сына президента Беларуси.

"Экспортторг" уже не впервые появляется в расследованиях, связанных с обходом санкций. Ранее она организовывала поставки в Россию подсанкционных микросхем и шин, используемых в военной технике. Наибольшее возмущение вызывает тот факт, что ни "Белкарго", ни "Экспортторг" не находятся под санкциями ни со стороны Евросоюза, ни США.

Это позволяет им свободно пользоваться международными логистическими маршрутами, банковскими операциями и юридическим прикрытием, фактически игнорируя санкционное давление Запада. Пока россияне выкладывают в соцсети новые фото с сумками Balenciaga, пальто Brunello Cucinelli и обувью Louis Vuitton, за кулисами работает теневая инфраструктура, которая позволяет этому "тяжелому люксу" беспрепятственно путешествовать из Европы в страну, ведущую полномасштабную войну.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в России стремительно замедлились продажи популярных товаров, в частности овощей, фруктов, рыбы, молочных и мясных продуктов. Первопричиной стал экономический кризис, вызванный последствиями полномасштабной агрессии против Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!