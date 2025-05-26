Не могут себе позволить даже товары первой необходимости: россияне все реже покупают самое главное

В России стремительно замедлились продажи популярных товаров, в частности овощей, фруктов, рыбы, молочных и мясных продуктов. Первопричиной стал экономический кризис, вызванный последствиями полномасштабной агрессии против Украины.

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Об этом сообщили в Службе внешней разведки Украины. Отмечается, что в январе-мае 2025 года спрос на российскую продукцию упал как на внутреннем, так и на внешнем рынках, причинами чего стали:

жесткая монетарная политика ;

; инфляция (10,34% в марте, 10,23% в апреле);

(10,34% в марте, 10,23% в апреле); рост сберегательного поведения населения из-за экономического кризиса в стране.

В частности, в I квартале года потребительская активность снизилась до 3,2 % г/г (против 5,2 % в IV квартале 2024 года), особенно в секторе непродовольственных товаров. В то же время цены на продовольственные товары выросли на 12,4% по сравнению с предыдущим годом, что на 50% выше, чем в марте 2024 года (тогда инфляция составила 8,1%). Это привело к стагнации спроса на продукты, которые ранее пользовались стабильным спросом. Кроме того, внешний спрос сократился из-за западных санкций и геополитической нестабильности:

внешняя торговля - $158 млрд (-4,2 %);

экспорт - $94,9 млрд (-6,8 %);

импорт - почти без изменений.

Индекс промышленного оптимизма упал до -6, лишь 45 % предприятий оценивают продажи как "нормальные", а запасы считаются избыточными. Во II квартале структурные проблемы в промышленности усилятся - ожидается дальнейшее падение спроса и инвестиций.

Ранее росСМИ сообщили, что в торговых сетях страны-агрессора также наблюдается замедление роста потребления, что связано с тем, что потребители стали больше экономить и меньше тратить. Самое сильное замедление спроса наблюдается в сегментах с опережающим ростом цен. В частности это:

овощи;

фрукты;

рыба;

морепродукты и икра;

некоторые виды мясной и молочной продукции, в частности сливки;

чипсы;

готовые салаты.

Также OBOZ.UA сообщал, что в России зафиксировали резкое замедление роста экономики в начале 2025 года - ВВП вырос всего на 1,4% против 4,5% в предыдущем квартале. Эксперты предупреждают, что страна на грани рецессии из-за войны, санкций и уменьшения нефтегазовых доходов.

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