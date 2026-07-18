Две сестры-школьницы с капиталом в $25 построили бизнес, который оценивают в десятки миллионов: чем они занялись

В американском городе Миннеаполис сестры Кэролайн и Изабель Берсел, которым на тот момент было всего 10 и 11 лет, открыли собственное дело со стартовым капиталом в 25 долларов. Они изготавливают бомбочки для ванны. Сейчас бизнес сестер оценивается в десятки миллионов долларов.

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Об этом говорится в публикации Forbes. Девочки начали свой бизнес в 2012 году. У Изабель была экзема. Химический состав магазинных средств вызывал на её коже аллергические реакции и сильный зуд. Сестры решили создать безопасный продукт. Взяв у родителей первые 25 долларов на ингредиенты для "научного эксперимента", девочки превратили свой подвал в домашнюю лабораторию.

Три месяца экспериментов дали результат: сестры разработали простую и безопасную формулу с минимальным количеством красителей и правильным балансом масел. Вода больше не окрашивала кожу и акрил. Однако главный прорыв был впереди.

Они стали прятать внутрь каждого шарика небольшой сюрприз: игрушку, кулон или браслет. Это полностью изменило концепцию: продукт превратился из средства для SPA в ожидание маленького чуда.

В августе 2013 года, одолжив у мамы 350 долларов под официальную расписку, сестры подготовили 150 бомбочек для местной летней ярмарки Uptown Art Fair. Всю партию раскупили за несколько часов первого дня. Девочкам пришлось лепить новую партию ночью, чтобы обеспечить второй день продаж. За выходные они полностью вернули долг и заработали первые 350 долларов чистой прибыли.

Когда масштабы начали расти, к делу подключились родители. Мама девочек (профессиональный маркетолог) и папа (бизнес-консультант) уволились с работы, чтобы встать у руля семейного бизнеса.

Настоящий прорыв произошел в январе 2016 года. Представители американского ритейл-гиганта Target заметили продукт в небольшом местном бутике Patina. Они предложили сестрам, которым тогда было по 14–15 лет, контракт на поставку бомбочек в 1 800 магазинов по всей стране. 1

Запуск контракта с Target потребовал мгновенного развертывания промышленного производства:

Был арендован склад площадью 45 000 квадратных футов (4,1 тыс. кв. м) и нанято более 150 сотрудников.

нанято более 150 сотрудников. Школа пошла навстречу юным предпринимательницам, позволив по специальной программе официально засчитывать часть рабочего времени как практику. Девочки управляли бизнесом и обрабатывали заказы на переменах и после 13:45.

В 2017 году выручка компании, получившей официальное название Da Bomb Bath Fizzers, выросла на 500% и превысила 10 миллионов долларов.

В 2018–2019 годах годовая выручка компании достигла 20 миллионов долларов, а продукция появилась в более чем 7 000 магазинах (включая сети Ulta, CVS, Costco).

В 2019 году Кэролайн и Изабель Берсел вошли в престижный список Forbes "30 Under 30", а компания подписала лицензионные соглашения с медиагигантами Disney (линейка "Холодное сердце II") и Mattel (бомбочки Barbie).

Настоящее время и главный урок Сегодня Da Bomb Bath Fizzers — это зрелый международный бизнес, представленный в более чем 25 000 магазинах, выпускающий миллионы бомбочек ежемесячно. Ассортимент расширился: теперь бренд выпускает даже серии для взрослых — например, бомбочки с обручальными кольцами внутри, которые используют для романтических предложений.

Кэролайн и Изабель, которым уже за 20 лет, написали собственную книгу о подростковом предпринимательстве.

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