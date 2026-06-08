ФОПам в Украине планируют кардинально переписать правила: что хотят внедрить вместо КВЭДов

С 1 января 2027 года Украина планирует перейти от действующих КВЭДов к европейской системе NACE, из-за чего многим физическим лицам-предпринимателям (ФЛП) может понадобиться обновление регистрационных данных. Наибольшие изменения ожидают интернет-магазины, ведь универсальный КВЭД для онлайн-торговли исчезнет, а виды деятельности придется детализировать по товарным категориям.

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Об этом рассказал налоговый консультант Михаил Смыкович. Официально переход запланирован на 1 января 2027 года. В то же время подготовка к нему может начаться уже в ближайшее время, ведь для корректного переноса данных бизнеса необходимо будет сопоставить нынешние КВЭДы с новыми кодами NACE.

NACE – это европейская система классификации экономической деятельности, которая используется странами Европейского Союза для ведения статистики, анализа рынка и государственного регулирования бизнеса. Фактически украинские КВЭДы уже много лет базируются на европейской модели, поэтому значительная часть кодов имеет прямые соответствия. Именно поэтому для многих предпринимателей переход может пройти практически незаметно.

Главная цель нововведения – унифицировать статистические и экономические данные Украины с европейскими стандартами. Отмечается, что это один из шагов на пути интеграции украинской экономики в единое европейское пространство. Сейчас окончательный механизм перехода еще не утвержден. Именно поэтому существует несколько возможных сценариев.

Первый вариант предусматривает автоматический перенос тех КВЭДов, которые имеют прямые соответствия в системе NACE. В таком случае предпринимателям не придется подавать дополнительные заявления или самостоятельно вносить изменения. Второй сценарий предусматривает частичную или полную ручную замену кодов. Тогда каждому ФЛП придется самостоятельно определять соответствия своим видам деятельности и подавать необходимые документы для обновления регистрационных данных.

Именно этот вариант эксперты считают наиболее вероятным для тех сфер деятельности, где между старыми КВЭДами и новыми NACE существуют существенные различия. Одной из наиболее обсуждаемых проблем стало отсутствие в системе NACE прямого аналога популярного украинского КВЭДа 47.91, который позволяет осуществлять розничную торговлю через интернет.

В новой классификации акцент делается не на способе продажи товара, а на самой товарной группе. То есть предпринимателям, которые занимаются онлайн-продажами, придется выбирать конкретные коды в зависимости от того, что именно они продают – одежду, книги, электронику, спортивные товары или другую продукцию.

Представители ІТ-отрасли могут не волноваться. Предварительный анализ таблицы соответствия показывает, что основные коды, связанные с программированием, разработкой программного обеспечения, консультированием и информационными технологиями, сохраняются или имеют понятные аналоги. Для подготовки к переходу уже обнародована специальная таблица соответствия между действующими КВЭДами и новыми кодами NACE.

Благодаря этому предприниматели могут заранее проверить, какие изменения будут касаться именно их бизнеса. В то же время специалисты советуют пока не спешить с любыми действиями, поскольку технической возможности регистрировать NACE вместо КВЭДов пока нет. Также пока невозможно открыть новый ФЛП или юридическое лицо с использованием новой системы классификации.

Несмотря на то, что переход официально запланирован на начало 2027 года, конкретные процедуры еще не утверждены. Не исключено, что сроки могут корректироваться, ведь внедрение новых государственных сервисов и отчетности в Украине нередко сопровождается задержками.

Именно поэтому сейчас предпринимателям рекомендуют следить за официальными сообщениями государственных органов и периодически проверять информацию о новой классификации. Самое важное сейчас – ознакомиться с таблицей соответствия и понять, будет ли иметь ваш нынешний КВЭД прямой аналог в системе NACE.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в июне 2026 года украинские физические лица-предприниматели (ФЛП) должны выполнить ряд обязательств перед налоговой службой. В частности, они должны вовремя уплатить налоги и подать соответствующие заявления в случае изменения системы налогообложения.

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