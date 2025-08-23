Должны иметь запасы: Еврокомиссия ответила на жалобу Венгрии относительно ударов по трубопроводу 'Дружба'

Европейская комиссия получила жалобу от словацких и венгерских властей на Украину, которая нанесла ряд ударов по нефтепроводу "Дружба", из-за чего в Словакию и Венгрию прекращены поставки российской нефти. В Еврокомиссии заявили, что предоставят ответ на жалобу в надлежащее время, и добавили, что указанные страны должны иметь запасы.

Видео дня

Как сообщает "Суспільне", именно так в ЕК ответили на запрос украинского вещателя. Там отметили, что "внимательно следят" за ситуацией, и "находятся в тесном контакте" с обеими странами для выяснения обстоятельств и защиты критической инфраструктуры.

В Еврокомиссии подчеркнули, что имеют инструменты "для преодоления внезапного дефицита или перебоев в поставках сырой нефти или нефтепродуктов", но отметили, что члены Евросоюза должны самостоятельно удерживать запасы нефти на 90 дней на случай аварийных ситуаций. Это требование Директивы ЕС еще 2009 года о запасах нефти.

"Словакия, и Венгрия поддерживают такие необходимые уровни аварийных запасов нефти и могут выпустить такие запасы на рынок в случае чрезвычайной ситуации. До сих пор Комиссия не получала сообщений о высвобождении запасов от Словакии или Венгрии", – уточнили в Еврокомиссии.

Отдельно Комиссия отметила, что не видит в прекращении действия нефтепровода "Дружба" энергетической опасности для ЕС.

Что предшествовало

В ночь на 13 августа дроны-камикадзе военной разведки Украины атаковали в городе Унеча Брянской области одноименную нефтеперекачивающую станцию. "Унеча" является ключевым узлом магистральной сети нефтепроводов "Дружба" и сейчас обеспечивает военную логистику российской армии.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто после этого заявил, что Украина якобы как-то навредила энергетической безопасности его страны. Он также отметил, что Венгрия к войне "не имеет никакого отношения", и пригрозил Киеву отключением электроэнергии. Он считает, что его страна является одним из главных поставщиков света в Украину и без этой поддержки энергосистема останется более уязвимой.

А в ночь на 18 августа украинские защитники нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области России. На объекте вспыхнул пожар, перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" была полностью остановлена.

Через сутки поставки нефти по этому нефтепроводу были восстановлены, что в Венгрии признали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!