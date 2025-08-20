Нефтепровод 'Дружба' снова запустили: Сийярто продолжил истерику в сторону Украины

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто вечером во вторник, 19 августа, сообщил, что поставки российской нефти Будапешту по трубопроводу "Дружба" были восстановлены. Он поблагодарил за это страну-агрессора Россию и снова набросился на Украину.

Об этом Петер Сийярто написал на своей странице в Facebook. Он сообщил, что поблагодарил заместителя министра энергетики России Павла Сорокина за быстрое устранение последствий украинской атаки 18 августа.

"Мы ожидаем, что Украина не будет осуществлять новых атак на трубопровод, который имеет критическое значение для энергоснабжения нашей страны. Эта война не наша, не втягивайте нас в нее!" – отметил Сийярто.

Что этому предшествовало

Силы обороны Украины в ночь на понедельник, 18 августа, нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области России. На объекте вспыхнул пожар, перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" была полностью остановлена.

Как сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, поражение российской нефтеперекачивающей станции нанесли подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

В Генштабе отметили, что нефтеперекачивающая станция "Никольское" является частью экономической инфраструктуры РФ и привлечена к обеспечению оккупационных войск страны-агрессора.

Предыдущая атака и реакция Венгрии

В ночь на 13 августа дроны-камикадзе военной разведки Украины атаковали в городе Унеча Брянской области одноименную нефтеперекачивающую станцию. "Унеча" является ключевым узлом магистральной сети нефтепроводов "Дружба" и сейчас обеспечивает военную логистику российской армии.

Петер Сийярто после этого заявил, что этим Украина якобы как-то навредила энергетической безопасности Венгрии. Он также отметил, что его страна к войне "не имеет никакого отношения".

Министр также пригрозил Киеву отключением электроэнергии. Он отметил, что его страна является одним из главных поставщиков света в Украину, и без этой поддержки энергосистема останется более уязвимой.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил венгерскому коллеге Петеру Сийярто на обвинения в якобы атаке Украины на энергетическую безопасность Венгрии. Украинский дипломат подчеркнул, что именно Россия начала войну, а не Украина, и отказывается ее заканчивать.

Сибига напомнил, что Венгрия систематически в течение многих лет прилагала усилия для сохранения своей энергетической зависимости от России, несмотря на длительные предостережения, что та не является надежным партнером.

