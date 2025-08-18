Венгрия осталась без российской нефти, Сийярто угрожает отключить свет Украине: что известно

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что из-за атаки Украины на магистраль, которая ведет к нефтепроводу "Дружба", поставки нефти в Венгрию остановлены, и пригрозил Киеву отключением электроэнергии. Он отметил, что его страна является одним из главных поставщиков света в Украину и без этой поддержки энергосистема останется более уязвимой.

Об этом говорится в его заметке на Facebook. В ней он резко отреагировал на атаку дронов-камикадзе по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области России, которая входит в магистраль нефтепровода "Дружба".

Отмечается, что эта система обеспечивает транзит российской нефти в несколько европейских стран, в том числе и в Венгрию. Дипломат заявил, что атака якобы ударила по энергетической безопасности Венгрии и привела к остановке поставок нефти. Он назвал инцидент "возмутительным и неприемлемым" и прямо обвинил Украину в попытке втянуть его страну в войну с Россией.

Сийярто отметил, что "Брюссель и Киев уже три с половиной года пытаются втянуть Венгрию в войну", и добавил, что его страна "не имеет никакого отношения к конфликту". Он также пригрозил Киеву напоминанием, что электроэнергия, поступающая из Венгрии, играет ключевую роль в энергоснабжении Украины.

"Наконец, напоминание для украинских руководителей: электроэнергия, поступающая из Венгрии, играет ключевую роль в энергоснабжении Украины..." – написал министр, фактически намекая на возможность прекращения поставок. В ночь на 13 августа украинские дроны-камикадзе атаковали станцию "Унеча" в Брянской области.

Это ключевой узел магистрали нефтепровода "Дружба", который используется не только для транзита нефти в Европу, но и для военной логистики российской армии. В результате атаки прогремели взрывы возле резервуарного парка и насосной станции, после чего вспыхнул пожар.

Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин подтвердил, что повреждена трансформаторная станция и что российские специалисты пытаются ее восстановить, но сроки возобновления поставок пока неизвестны. Заявления Сийярто вызвали неоднозначную реакцию даже внутри самой Венгрии. Часть венгров в соцсетях напомнили, что зависимость страны от единственного канала поставок нефти ставит под сомнение саму концепцию энергетической безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина подписала с ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития) рекордное соглашение на 500 млн евро для закупки газа – впервые в истории под гарантию ЕС, без государственной гарантии. Отмечается, что это позволит обеспечить стабильное тепло и свет в стране в течение отопительного сезона 2025-2026 годов.

