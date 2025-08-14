Сийярто набросился на Украину из-за удара по нефтепроводу 'Дружба' в РФ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ночь на среду Украина совершила атаку беспилотником на станцию нефтепровода "Дружба" в Брянской области России. Этим Украина якобы как-то навредила энергетической безопасности Угрощины.

Видео дня

Об этом Петер Сийярто написал на своей странице в Facebook. Он также отметил, что его страна к войне "не имеет никакого отношения".

По словам Сийярто, пораженная магистраль обеспечивает поставки нефти в Венгрию, и поэтому "играет ключевую роль в энергетической безопасности" Венгрии. Сийярто отметил, что сейчас Венгрия якобы является "главным поставщиком электроэнергии" для Украины, и без венгерской поддержки энергетическая стабильность украинской системы была бы значительно слабее.

"Особенно в этом контексте возмущает новая атака на нефтепровод, который поставляет нефть в Венгрию. Мы решительно призываем Украину не ставить под угрозу энергоснабжение нашей страны и прекратить удары по маршрутам энергетических поставок в Венгрию в войне, к которой мы, венгры, не имеем никакого отношения", – заявил он.

Стоит добавить, что даже те венгры, которые поддерживают действующее правительство страны и его риторику, больше Сийярто понимают значение словосочетания "энергетическая безопасность". Соответственно, в комментариях к его сообщению в сети они отмечают: если Венгрия зависит от поставок нефти только с одного направления, о безопасности нет никакой речи.

Что предшествовало

И действительно, в ночь на 13 августа дроны-камикадзе военной разведки Украины атаковали в городе Унеча Брянской области одноименную нефтеперекачивающую станцию. "Унеча" является ключевым узлом магистральной сети нефтепроводов "Дружба", и сейчас обеспечивает военную логистику российской армии.

Во время этой операции были зафиксированы взрывы в районе резервуарного парка и подпорных насосов, а также масштабный пожар у здания подпорной насосной станции нефтепровода.

В ночь на 13 августа в РФ жаловались на очередную атаку дронов не только на Брянщине. Взрывы также раздавались в Волгограде, где расположен НПЗ "Лукойл-Волгограднафтопереработка". А на Кубани под прицелом дронов находился НПЗ в Славянске-на-Кубани.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!